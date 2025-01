'La Marina sta morena' de Figa Flawas encapçala el rànquing dels videoclips en català més vistos a YouTube

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El videoclip de la cançó La Marina sta morena del duet vallenc Figa Flawas ha estat el clip en català més vist de l'any 2024 a la plataforma YouTube, amb 3.413.000 visualitzacions. Una xifra que es troba per sota del guanyador de l'any passat, Coti x coti de The Tyets, però que supera el clip que va encapçalar la llista l'any anterior, Supermercat de Lildami. Mushka, The Tyets, Nil Moliner, Rock per Xics i La Fúmiga són altres noms que es troben entre els primers llocs de la llista elaborada per Enderrock per novè any consecutiu.

Els 1.177 videoclips en català publicats el 2024 han sumat 30.070.500 reproduccions; una xifra que suposa una baixada del 4% respecte al 2023, malgrat produir-se un augment del 9% en la producció.

L'èxit de la cançó La Marina sta morena de Figa Flawas s'ha traduït també en visualitzacions a Youtube, esdevenint el clip en català més vist de l'any a la plataforma de tots els publicats durant el 2024 amb 3.413.000 visualitzacions. De fet, les tretze peces que el duet ha elaborat com a suport audiovisual del disc La calçotada (Halley Records, 2024), han sumat 5.495.400 visualitzacions, xifra que significa un 18,3% de tot el consum de videoclips en català a YouTube.

Només un altre videoclip ha superat el milió de visualitzacions: SexeSexy, la cançó interpretada per les germanes Mushka i Bad Gyal, que suma 2.478.100 visites. El tercer lloc l'ocupa Solucions i no problemes, de Figa Flawas (930.100) i la segueix la col·laboració entre The Tyets i la menorquina Chiara Oliver, Fa dies (775.800). També es troba a la part alta de la llista la cançó en català de Nil Moliner, Ara (745.700), i la cançó infantil Jordi l'esquelet (704.700) dels gironins Rock per Xics. En els 10 primers llocs també hi ha clips de La Fúmiga i Oques Grasses.

Els 1.177 videoclips en català publicats el 2024 han sumat 30.070.500 reproduccions. Els 100 videoclips en català més vistos han acumulat un total de 24.646.200 reproduccions, i representen un 82% del total del consum de clips en català publicats aquest any. Un retrocés respecte a les 25.243.300 visualitzacions del 2023 (-1%), que recollien el 81% de visites a videoclips catalans.

Els clips de Figa Flawas han estat els més reproduïts –obviant les col·laboracions–, amb les 5.495.400 visualitzacions dels seus audiovisuals del 2024. El següent artista amb clips en català més vistos ha estat Mushka, amb 3037300, Rock per Xics (2.323.500), La Fúmiga (1.793.700) i The Tyets (1.370.400). Només aquests cinc artistes representen el 46,6% de reproduccions del total de videoclips en català publicats durant el 2024.

D'altra banda, un total de catorze videoclips per a públic familiar es troben en les cent primeres posicions de la llista. És un increment notable respecte als sis que ho van fer el 2023, i es manté en la línia dels dotze del 2022. Entre els principals noms es troben Rock per Xics, Els Atrapasomnis, El Pot Petit, Ambauka, Dàmaris Gelabert, Dani Miquel i La Colla Pirata.