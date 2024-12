Els Tres Tombs de Valls arriben aquest gener carregats de novetats

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La celebració del Sant Antoni de Valls arriba enguany amb un programa carregat de novetats i amb tres dies dedicats al que és una de les festes més singulars de Catalunya. Els Tres Tombs, declarats Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Generalitat, arrencaran el proper divendres 10 de gener i s’allargaran fins al diumenge 12 de gener, el dia gran de la que és una celebració multitudinària i espectacular.

La festa del 2025 destacarà a més per les novetats, en especial l’exposició de carros històrics que ocuparan el Pati durant tot el cap de setmana i també per la recuperació de l’antiga Vespra de Sant Antoni que tindrà lloc a la plaça de l’Oli i que inclourà l’encesa de la foguera, el sopar i un ball que feia anys no se celebrava.

La festa a Valls, que enguany compleix 46 anys des de la represa, obre ritualment el calendari dels Tres Tombs a tot el país i conserva tota l’essència que els ha convertit en únics. Hi ha contribuït la bellesa i espectacularitat del seu recorregut pel cor del Centre Històric o la recuperació de rituals dels antics Tres Tombs tradicionals –com la cercavila de la vigília, el repartiment d’aufarsons o la rifa del porquet de Sant Antoni–, però sens dubte també ha fet gran i singular la festa comptar amb la millor col·lecció de carros històrics, tots ells vallencs.

Patrimoni de carros

Els carros seran de fet ja protagonistes el primer dia de la festa amb la inauguració el divendres dia 10 de gener a les 18.30h de l’exposició Valls, Capital del Patrimoni de Carros. La mostra, un dels grans plats forts d’aquests Tres Tombs de 2025, reunirà al pati 8 carros històrics i únics, propietats tots ells de socis de la Societat de Sant Antoni de Valls.

L’exposició es podrà visitar durant tot el cap de setmana i és tot un homenatge al passat traginer de Valls. A l’exposició s’hi podran veure carros destinats al transport d’aiguardents i anisats de Valls, també de serveis municipals com el de transport de passatgers, funeraris o de recollida d’escombraries.