Autoritzen la construcció de quatre plantes solars fotovoltaiques a Valls

Territori ha atorgat l'autorització administrativa prèvia i de construcció de quatre plantes solars fotovoltaiques plantejades al terme municipal de Valls per l'empresa Parsosy Aluyce. Les centrals tindran una potència entre 4,5 i 4,95 MW i sumaran prop de 34.000 panells entre totes.

D'aquesta manera, s'han desestimat les al·legacions presentades per diverses entitats que al·legaven que les centrals són incompatibles amb la conservació del camp d'aviació de la guerra civil espanyola que es troba en les parcel·les afectades.

Per contra, la promotora haurà de respectar les estructures de l'antic camp d'aviació, els marges de pedra existents i qualsevol intervenció requerirà d'un informe arqueològic previ.

Entitats socials, mediambientals i culturals van presentar al·legacions als quatre projectes, coneguts com Parsosy Alyce las Piedras FV1, FV2, FV3 i FV4. Entre altres, qüestionaven l'ocupació d'espais agraris de valor, la massificació d'aquest tipus de centrals i la fragmentació administrativa del projecte. Tot plegat ha estat desestimat, si bé l'empresa promotora haurà de respectar les estructures de l'antic camp d'aviació incloses i qualsevol intervenció requerirà d'un informe arqueològic previ.

Els projectes estan repartits en quatre centrals en una parcel·la rústica del polígon 9 terme municipal de Valls, mentre que hi haurà dues línies d'evacuació compartides. D'una banda, es construirà una línia soterrada en els termes municipals d'Alió, Puigpelat i Valls, mentre que de l'altra, es planteja com a aèria creuant la carretera C-51, i per l'interior de les parcel·les 1 i 2 del polígon 5 d'Alió. La central FV1 tindrà 7.900 panells solars, mentre que la resta en tindran 8.694 cadascuna.

Paral·lelament, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha sotmès a informació pública la sol·licitud de construcció d'un altre projecte de planta solar fotovoltaica, en aquesta ocasió al terme municipal de Vilallonga del Camp. Es tracta del projecte anomenat La Selva, de 4,99 MW de potència i una infraestructura d'evacuació, línies soterrades a 25 kV als termes de Vilallonga del Camp i la Selva del Camp.