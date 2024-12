Desallotgen sis persones per l'esfondrament d'una casa abandonada al casc antic de Valls

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Una de les cases situades a la plaça de l'Oli de Valls va patir dijous per la tarda un esfondrament parcial. Els Bombers van ser alertats a les 18.51 hores i es van traslladar amb diverses dotacions. No hi va haver danys personals.

Segons explica el cos, la casa estava abandonada i estava apuntalada per dintre. Aquesta es trobava en un edifici de planta baixa més 4 pisos amunt. El col·lapse es va produir a l'interior de l'habitatge.

Com a conseqüència de l'esfondrament, un dels edifici del costat va quedar afectat i es va desallotjar a sis persones de tres habitatges. L'arquitecte municipal va determinar que els habitatges estaven en risc, per la qual cosa Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls els va reallotjar perque poguessin passar la nit.