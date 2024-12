Iniciades les obres per reformar la plaça Lluís Companys d’Alcover

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament d’Alcover ja ha iniciat les obres per remodelar la plaça Lluís Companys, un dels eixos centrals del municipi que canviarà completament la seva fisonomia. De fet, ja fa dies que les màquines treballen en el desmuntatge dels elements de mobiliari i l’enderroc de diversos elements. El projecte de remodelació es va redactar en funció dels resultats extrets d’una consulta ciutadana realitzada l’any 2022 i ha estat dotat d’un pressupost de 630.000 euros.

L’objectiu del canvi és que pugui suposar una reestructuració urbanística que permeti unir l’eixample d’Alcover amb el nucli històric. A més, es busca dotar el poble d’un espai públic més verd i amable. El perímetre de la plaça és de 2.900 metres quadrats i compta amb més de vint anys d’història.

El nou espai disposarà de més arbrat per dotar-lo d’ombra amb espècies autòctones o adaptades a les condicions climàtiques de la zona.

La plaça també incorporarà jocs infantils inclusius, una pèrgola metàl·lica que afavoreixi el desenvolupament de plantes enfiladisses, una zona elevada que podrà ser utilitzada com a escenari i dues fonts d’aigua potable.

Pel que fa als paviments, la plaça mantindrà el caràcter tou amb un espai central de sauló permeable, mentre que la zona de jocs infantils estarà revestida amb terra vegetal i sorra garbellada. El projecte també inclou una línia interior d’enllumenat de baixa alçària.

Tot i els canvis, la plaça mantindrà el seu centre buit per conservar aquest contrast que suposa davant la morfologia d’una vila closa. Tanmateix, es mantindrà l’escultura Espai Linear, obra d’Anton Roca que ocupa una cantonada de la plaça actual.

Un canvi al centre del poble

Amb tot, des de la corporació municipal esperen que aquest espai esdevingui «un pulmó de grans dimensions» i un refugi climàtic pels mesos de més temperatura. Des del consistori indiquen que aquesta plaça de grans dimensions no té actualment molt ús per la seva falta d’ombra, tret de l’espai ocupat pels jocs infantils.

El projecte busca revertir aquesta situació a través d’àrees diferenciades i amb ombra per al gaudi de la ciutadania. Aquests treballs suposen una primera fase d’un gran projecte per transformar el centre d’Alcover, el qual també comportarà la transformació dels vials perimetrals de la plaça Lluís Companys i de la plaça del Portal. La consulta ciutadana impulsada fa dos anys va servir per delimitar l’ordre en què s’executarien aquestes actuacions.