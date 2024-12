Valls estrena nou equipament: l'històric Ca Xapes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Valls inaugurarà el dissabte dia 14 de desembre el nou equipament públic municipal de Ca Xapes després de les obres de rehabilitació que s’han executat en aquest històric edifici en els últims dos anys. El projecte ha comportat amb una inversió de 3,5 milions d’euros.

Durant les obres s'han resolt els problemes estructurals i de coberta que patia l’immoble i alhora executar una reforma integral que ha transformat Ca Xapes en un equipament modern, funcional i accessible, amb més de 2.050 m2 de superfície construïda, 9 aules, un gimnàs propi, sales d’actes i amplis espais polivalents.

La Llar del Jubilat i Pensionista de Valls i Alt Camp es traslladarà al nou Ca Xapes aquest mateix mes de desembre i retorna així al que és la seu històrica de l’entitat, ara però en uns espais molt més funcionals. D’aquest manera, l’equipament compta amb una gran sala de ball polivalent en planta baixa i de fàcil accés, mentre que al primer pis s’hi ha ubicat un gimnàs i, entre altres sales, les aules d’informàtica i de manualitats.

A la segona i última planta, l’equipament compta amb una sala d’actes i també amb aules diverses. També durant l’any 2025 està previst que obri portes la cafeteria restaurant que s’ha adequat a la planta baixa i que està totalment equipada.

La reforma de Ca Xapes ha estat dissenyada per tal que l’edifici pugui acollir, a més dels serveis propis de la Llar del Jubilat, altres activitats ciutadanes com a casal cívic, les quals s’aniran desplegant en els propers mesos. Així, el projecte ha donat prioritat a la funcionalitat de l’equipament per garantir l’accessibilitat a tots els serveis adreçats a la gent gran, amb espais prou amplis perquè Ca Xapes, situat a tocar del Centre Històric, pugui obrir les seves portes a altres associacions de la ciutat, on s’hi puguin celebrar actes i activitats públiques i convertir-lo així en un punt de trobada cívic i d’intercanvi intergeneracional.

L’edifici, catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i construït a mitjans del segle XIX és un dels testimonis més destacats de l’arquitectura industrial de l’època a la ciutat de Valls. Per això, el projecte ha contemplat protegir, mantenir i rehabilitar la composició de les façanes, així com altres elements destacats de la construcció com, per exemple, les columnes de forja i els sostres encavallats originals. Les obres impulsades per l’Ajuntament de Valls han rebut finançament dels fons europeus Next Generation i també del departament de Cultura de la Generalitat.

L’acte d’inauguració de Ca Xapes com a nou equipament municipal se celebrarà el proper dissabte dia 14 de desembre a les 12h del migdia. A més, s’ha programat una jornada de portes obertes a la ciutadania el diumenge dia 15, en concret, al matí d’11 a 13h i a la tarda vespre de 17h a 20h.