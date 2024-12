La pallassa de Valls Pepa Plana rebrà la Creu de Sant Jordi 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La pallassa Pepa Plana serà una de les 20 personalitats i 10 entitats que rebran la Creu de Sant Jordi 2024. Així ho ha acordat el Consell Executiu aquest dimarts, a proposta de la consellera de Cultura. La vallenca rebrà un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per part de la Generalitat «pels serveis destacats a Catalunya en defensa de la seva identitat o en el pla cívic i cultural».

Aquest octubre Plana va rebre el premi Nas d’Or en reconeixement a la seva trajectòria en la 20a edició del Festival Internacional de Pallassos – Memorial Charlie Rivel de Cornellà de Llobregat.

La pallassa de Valls també ha estat distingida amb el Premi Nacional de Circ 2022 del Ministeri de Cultura com a pionera en posar la dona en el focus de la creació de circ, per la seva aportació i innovació «del llenguatge de clown» i la seva contribució per visualitzar la figura femenina en el sector.

Plana és l'ànima i la directora artística de la companyia que porta el seu nom i un referent nacional i internacional en el gènere pels seus espectacles. Llicenciada per Institut del Teatre de Barcelona el 1989, va participar en la fundació de la companyia Preterit Perfecte. Un dècada després, el 1998, va crear la seva pròpia companyia amb l'objectiu de fer teatre de pallassos per al públic adult.

Ha impulsat una dotzena d'espectacles, entre els quals destaca 'De Pe a Pa' (1998), 'Giulietta' (2000), 'Hatzàrdia' (2004), 'L'atzar' (2004) i 'Penèlope' (2010). És també directora del Festival Internacional de Pallasses d'Andorra.

El 2011 inaugura una nova etapa professional vinculada a destacats artistes del sector. A 'Èxode', per exemple, comparteix escenari per primera vegada amb dos pallassos populars com Joan Montanyès 'Monti' i Joan Valentí 'Nan'.

Entre 2012 i 2013 col·labora amb el Cirque du Soleil en la creació i gira de l'espectacle 'Amaluna'. Després de l'experiència, continua la producció de la seva companyia amb els espectacles 'Despistats' (2014), 'Paraíso Pintado' (2016) i 'Suite' (2017). A 'Voces que no ves' (2019) incorpora un duet de pallasses que es converteix en un trio a 'Si tú te vas' (2022). Els seus espectacles han girat per tot Europa i l'Amèrica Llatina i ha rebut nombrosos reconeixements a la seva trajectòria, com el Premi Nacional de Cultura el 2014.

Entre d'altres personalitats del Camp de Tarragona que rebran aquesta distinció de la Generalitat hi ha l'expolític de Cambrils Josep-Lluís Carod-Rovira, la reusenca Aurora Batet i l'arqueòleg Eudald Carbonell.