Els productors de Valls preveuen superar aquesta temporada els 18 milions de calçots

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Calçot de Valls (Alt Camp) ha iniciat aquesta temporada, que va de novembre a abril, amb "bones expectatives tant en volum com en qualitat del producte". El president la IGP, Dalmaci Clofent, preveu superar aquest any la producció de 18 milions de calçots registrada en la campanya anterior i explica que s'han conreat unes 120 hectàrees de terra, distribuïdes a les quatre comarques tarragonines incloses en aquesta certificació: l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.

A diferència d'anys anteriors, les condicions climatològiques han estat favorables per als productors, especialment amb les pluges recents. Segons la IGP Calçot de Valls, el cultiu del seu producte es fa "seguint una pràctica tradicional, en bona part manual", i el seus calçots tenen una longitud de base blanca de 15 a 25 centímetres i un diàmetre, mesurat a 5 cm de l'arrel, d'entre 1,7 i 2,5 cm.

Per la seva banda, el president de la cambra de comerç de Valls, Josep Maria Rovira, calcula que durant els propers mesos s'organitzaran unes 500.000 calçotades només a la comarca de l'Alt Camp. Rovira atribueix aquesta previsió, "més optimista que la de l'any passat", a l'obertura de nous restaurants que es dediquen a aquest tipus de cuina. Respecte a la Gran Festa de la Calçotada, que se celebrarà el diumenge 26 de gener a Valls, l'estimació és que atregui uns 40.000 visitants.

El regidor de Turisme de l'Ajuntament de Valls, Joan Ibarra, assegura que tant la comarca com la ciutat estan capacitades per absorbir aquest volum d'assistents. "La temporada de calçots representa una font d'ingressos molt important", diu. Aquesta temporada està marcada també per que Catalunya serà la Regió Mundial de la Gastronomia el 2025, i, entre d'altres coses, això suposarà la creació d'un espai museogràfic permanent dedicat a la calçotada a Valls.