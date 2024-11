La Cambra de Valls arrenca els primers calçots de la temporada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest dissabte ha tingut lloc l’acte d’arrencada simbòlica dels primers calçots de la temporada a Valls. A l'acte hi van participar el president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, juntament amb l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Valls, Rocío Martínez, el regidor de Turisme de Valls, Joan Ibarra, el president de la IGP Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, i la instagramer Iaia Angeleta. La inlfuencer ha estat nomenada Amiga de l’Autèntica Calçotada.

L’arrencada s’ha fet en un dels camps dels agricultors de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, donant el tret de sortida a una temporada que s’espera que superi totes les expectatives gràcies a les últimes pluges.

El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep M. Rovira, ha subratllat que, durant els pròxims mesos, s’estima que es realitzaran al voltant de 500.000 calçotades a tota la comarca. Aquesta previsió, més optimista que la de l’any passat, s’atribueix a l’obertura de nous restaurants que es dediquen a aquest tipus de cuina.

Amb la mirada també posada en la Gran Festa de la Calçotada, el diumenge 26 de gener del 2025, on s’espera atreure uns 40.000 visitants, el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Valls, Joan Ibarra, ha afirmat que tant la comarca com la ciutat té capacitat per absorbir aquest volum d’assistents. «Els restauradors estan preparats, la temporada de calçots els representa una font d’ingressos molt important», ha subratllat.

El president de la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, Dalmaci Clofent, ha destacat que afronten una nova temporada amb bones expectatives tant en volum com en qualitat del producte. Es preveu superar els registres de l’any passat, quan es van produir 18 milions de calçots. Per aquesta campanya, s’han conreat unes 120 hectàrees, distribuïdes en quatre comarques amb aquesta certificació.

Aquesta temporada també estarà marcada per l’impacte de la Regió Mundial de la Gastronomia, que inclourà accions com la creació d’un espai museogràfic permanent dedicat a la calçotada a Valls.

Iaia Angeleta

La influencer coneguda com a Iaia Angeleta és una àvia de 94 anys, originària de Roda de Ter, que s'ha convertit en una estrella d'Instagram amb gairebé 100.000 seguidors. El seu compte va ser creat pel seu net amb l'objectiu que es divertís compartint moments del seu dia a dia. En pocs mesos, Angeleta ha esdevingut molt popular, fins i tot col·laborant amb mitjans de comunicació i sent reconeguda en diversos esdeveniments.

La seva figura destaca per la seva simpatia i per connectar amb persones de diferents generacions, fet que ha contribuït al fet que sigui nomenada «Amiga de l'Autèntica Calçotada», fent valdre els calçots i les tradicions catalanes. Recentment, també ha participat en programes d'entreteniment per parlar de temes socials i culturals des del seu punt de vista únic i entranyable.