El Ministeri d'Indústria aportarà 5,7 MEUR per restaurar muralles medievals a Montblanc i Valls

El Ministeri d'Indústria i Turisme ha aprovat la concessió d'ajudes per valor de 30,8 milions d'euros per a la millora del patrimoni d'ús turístic a Catalunya en Bens d'Interès Cultural (BIC) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En total, el govern espanyol ha resolt que 89 projectes de tretze comunitats d'arreu de l'Estat es beneficiïn de les ajudes, valorades en 207,6 milions. Entre els criteris de valoració, s'han considerat destins amb risc de despoblació per impulsar la seva potencialitat turística i enfortir la cohesió social i territorial. Catalunya és la tercera comunitat que ha rebut més pressupost, per darrera Andalusia (42,9 milions) i la Regió de Múrcia (35,4 milions d'euros).

Entre els projectes que rebran ajudes, hi ha la conservació i restauració del BIC del Castell de Palafolls per completar actuacions ja previstes (2,9 milions); la rehabilitació i espai virtual sobre la llegenda de Sant Jordi a l'Església de Sant Francesc i Passeig de Ronda de la muralla de Montblanc (2,9 milions); la rehabilitació i valoració de les muralles medievals de Granollers per potenciar l'itinerari turístic i cultural (2,9 milions); la recuperació de la muralla medieval de Valls i la recuperació del tram de muralla del segle XIV de carrer Muralla de Sant Francesc (2,8 milions) i la rehabilitació i dinamització turística de la Via romana de Torre Llauder de Mataró (2,7 milions).

Les actuacions que es portaran a terme en aquests projectes inclouen la conservació, el manteniment, la posada en valor i rehabilitació de bens declarats com a Béns d'Interès Cultural per a l'ús turístic, així com altres mesures com la millora de l'accessibilitat universal, la millora de l'eficiència energètica i l'estalvi del consum de recursos hídrics i energètics o la reducció i compensació de la petjada de carboni, entre d'altres.

Segons el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Jordi Hereu, aquestes ajudes «serviran per enfortir el turisme cultural i que contribuiran a la diversificació, desestacionalització i qualitat» de l'oferta cultural arreu de l'Estat. En aquest sentit, Espanya és el quart país europeu amb llocs declarats Patrimoni de la Humanitat i el cinquè a nivell mundial.