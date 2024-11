El Pati de Valls es convertirà en una fàbrica de regals per donar el tret de sortida al Nadal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nadal arrencarà a Valls el divendres 29 de novembre amb una espectacular encesa de l’enllumenat que transportarà el Pati a un món ple de colors, alegria i música i que tindrà com a protagonistes els follets d’una fàbrica màgica de regals. Valls obre així el que serà el primer cap de setmana prenadalenc que també tindrà dansa, tallers infantils i concerts per a tots els públics.

Aquest primer cap de setmana prenadalenc comptarà amb diversos actes com la celebració i l’exposició commemoratives amb motiu dels 25 anys del retorn dels Pastorets al Teatre Principal, la sessió per a públic familiar a la cúpula immersiva de la sostenibilitat, un escape room al refugi antiaeri de la plaça del Blat.

Abans però els actes s’iniciaran el divendres 29 a la tarda amb Quan els desitjos es fan realitat, el títol escollit per a l’espectacle previ a l’encesa de l’enllumenat nadalenc. Es tracta de tota una aventura que portarà als més petits a buscar un regal que els follets han perdut a la seva fàbrica màgica, en una història emocionant per descobrir el veritable significat dels desitjos. Un divertit espectacle que combina llum, música i moltes sorpreses per al muntatge inaugural del Nadal a Valls que ha anat a càrrec enguany dels vallencs Serret So i Llum & Show Events i que compta amb la col·laboració de l’Associació Afuma.

El punt culminant de l’espectacle serà l’encesa de la il·luminació nadalenca a tot Valls, més de 550 motius ornamentals que lluiran a una seixantena de carrers i places de la ciutat, incloent els arbres de llum situats al mateix Pati però també a les places del Blat, al Centre Històric, i de la Vil·la Romana, al barri del Vilar. Tot seguit a l’encesa, el Pati acollirà l’actuació de l’Escola de Dansa Adagi i, a continuació, el primer dels concerts d’aquestes festes, a càrrec de Loren, en el que serà tot un viatge musical per reviure i escoltar en directe els millors temes nadalencs de tots els temps.

El dissabte 30 de novembre el Pati continuarà sent el centre d’atracció de les activitats durant tota la jornada. Així, al matí s’han organitzat tallers infantils de tota mena, entre ells un de màgia amb un protagonista sorpresa inclòs. A més, la música capitalitzarà bona part de la jornada, primer amb la cercavila pel Centre Històric a ritme de jazz, dixie i swing amb la popular i divertida Stromboli Jazz Band i després amb el concert del vallenc Pep Sànchez, actual DJ en una de les cadenes musicals més escoltades de Catalunya. A la tarda del dissabte serà el torn per a l’actuació d’Infinity Dansa i després el concert de la també vallenca Maria Jacobs i la seva banda en un concert de Nadal per a tots els públics.