La Comissió Ecologista de La Bretxa alerta de risc ambiental greu a Alcover

Publicat per Joan Lizano Rué Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Ecologista del Casal Popular La Bretxa ha iniciat una campanya de denúncia per alertar sobre el que qualifica com un «perillós disbarat» mediambiental al Camp de Tarragona. Segons el comunicat difós per l’entitat, el macroabocador de substàncies tòxiques situat al quilòmetre 26 de la C-14, al costat del riu Francolí, podria provocar una «catàstrofe ecològica» de gran magnitud en cas de riuades.

Aquest abocador, vinculat a l’empresa IBERBOARD, acumula des de fa anys residus contaminants que, segons la Comissió denunciant, no han estat degudament gestionats. En el seu escrit, assenyalen que, mentre Virginia Guinda, antiga consellera delegada de l’empresa vinculada a l’abocador, afirmava el 2021 que «les empreses estan compromeses amb el desenvolupament sostenible i el respecte al medi ambient», la situació real del macroabocador «continuava sense control».

El risc s’ha agreujat recentment pels episodis de pluges intenses causats per la DANA. La Comissió Ecologista alerta que una riuada podria provocar una contaminació massiva que afectaria «des d’Alcover fins al litoral tarragoní». L’organització, que responsabilitza diverses administracions de «tolerar i permetre» aquest abocador, reclama accions urgents per evitar una desgràcia immediata.