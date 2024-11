Els vallencs Figa Flawas, entre els guanyadors dels Premis ARC 2024

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Premis ARC, els Premis de la Indústria Musical del Directe, han reconegut aquest dimecres 12 artistes, gires musicals i programacions del país en una gala que per tercer any consecutiu s'ha celebrat al Teatre la Llotja de Lleida.

Alguns dels guardonats han estat el duet Figa Flawas, que s'ha endut el premi a millor artista o grup emergent; Oques Grasses, amb el guardó a millor gira d'artista d'autoria pròpia; Miquel del Roig, amb el millor grup de versions, i Lia Kali, que ha estat reconeguda amb la millor gira internacional.

Els guardons, que enguany arriben a la seva 22a edició, també han distingit, entre altres, la Festa Major de Terrassa, el Magnífic Fest, l'Auditori de Girona o el programa 'El Celobert', d'Icat.

Els guardons, que atorga anualment l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (ARC), volen recolzar i seguir promovent l'autoria i la creació musical feta a Catalunya i reconèixer els mèrits de tots els professionals, empreses i entitats vinculades al sector, així com els mitjans de comunicació i institucions que han destacat durant la temporada.

En total, s'han atorgat 12 premis en diverses categories. Figa Flawas ha guanyat el premi a millor artista o grup emergent. El duet vallenc també estava nominat a millor gira d'artista d'autoria pròpia, premi que s'ha acabat enduent Oques Grasses. Pel que fa a la millor internacional, el guardó ha estat per la cantant Lia Kali.

Altres premiats han estat L'Orquestra Sabor Sabor, amb la categoria d'orquestra o grup de ball, Els Atrapasomnis, amb la millor gira d'artista o grup per públic familiar o l'aranesa Alidé Sans, que ha estat guardonada com a millor gira d'artista o grup de jazz, música clàssica o música tradicional. També s'ha reconegut Miquel del Roig dins la categoria de millor gira de versions.

Per la seva banda, la Festa Major de Terrassa ha aconseguit el premi a la millor programació de Festa Major. En quant a les millors programacions musicals, han recaigut al Magnífic Fest de Lleida, dins la categoria de festival o cicles de concerts de mitjà i gran format, a l'Auditori de Girona, com a espai musical o sala de concerts, i al Festival Embassa't de Sabadell, com a millor programació de festival en petit format.

El darrer guardó se l'ha endut el programa d'Icat 'El Celobert', que presenta el cantant dels Pets, Lluís Gavaldà.