Iberdrola promou a Valls la seva primera comunitat solar a la província de Tarragona

Iberdrola ha desenvolupat a Valls la seva primera comunitat solar a la província de Tarragona que permetrà als veïns de la zona beneficiar-se dels avantatges de l’autoconsum renovable sense necessitat de comptar amb una instal·lació pròpia ni de realitzar inversions.

Aquesta modalitat d’autoconsum comunitari permet als usuaris ubicats en un entorn de fins a 2 kilòmetres, mitjançant una subscripció a la mateixa i amb estalvi garantit, consumir l’energia 100% renovable generada des d’una única instal·lació fotovoltaica. En aquest cas, la planta ha estat ubicada a la coberta de la nau de Termo-Watt Solar i Iberdrola és qui en realitza la inversió.

La instal·lació consta de 70 panells amb una potència total de 38 kilowatts (kW), prou per produir anualment 54 MWh, evitant l’emissió de prop de 298 tones de CO2 a l’atmosfera en els propers 30 anys.

Gràcies a aquesta comunitat solar, uns 77 veïns de Valls podran ser partícips de la mateixa i estalviar a les seves factures d’electricitat al consumir localment part de l’energia produïda per aquesta instal·lació.

Per a Juan Miguel Bailón, delegat Comercial d’Iberdrola a Catalunya, aquest projecte «reflecteix l’aposta d’Iberdrola a Catalunya, amb actuacions locals, sostenibles i innovadores, que permeten poder oferir als veïns de Valls energia renovable i de kilòmetre zero per als seus habitatges».

Per la seva banda José Luis Pina, propietari de Termo-Watt Solar, ressalta la satisfacció de formar part d’aquest gran projecte que permetrà «la generació d’energia neta per al municipi de Valls, de la mà d’Iberdrola, la qual cosa suposa una passa més en l’avenç cap a la transició energètica».