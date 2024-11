El Museu Casteller celebra 14 anys dels Castells com a Patrimoni de la Humanitat amb una jornada de portes obertes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Món Casteller·Museu Casteller de Catalunya celebra aquest dissabte 16 de novembre el 14è aniversari de la declaració dels Castells com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

Per a celebrar-ho, s’ha organitzat una jornada de portes obertes gratuïta per al públic que vulgui visitar el Museu Casteller i un espectable infantil amb la companyia Un Pam de Nas on els infants podran gaudir, a partir de les 11h del matí, d’un show de màgia còmica i familiar. A més, també s’ha preparat un tast de xocolata desfeta i coca de KM0 de Valls.

Per a gaudir de l’espectacle de màgia còmica i familiar, tant com per l’entrada gratuïta al Museu, cal reservar enviant un correu a info@museucasteller.cat o trucant al 977660030.

La jornada de portes obertes al Museu és gratuïta i es durà a terme en l’horari d’obertura del Museu Casteller de Catalunya, de 10h a 14h i de 15.30h a 18h. La reserva prèvia de l’entrada es pot efectuar a traves del portal web del Museu: www.museucasteller.cat