Valls inicia els tràmits urbanístics per al futur parc sanitari

Plànol dels terrenys delimitats per ubicar el futur parc sanitari de Valls.Comissió Territorial d’Urbanisme

La Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona ha donat llum verda a la delimitació del sector Porta de Nulles de Valls que ha d’acollir el futur parc sanitari. Aquests terrenys, ubicats a la zona sud-est de la ciutat a tocar del passeig de l’Estació, estaran destinats a integrar els nous equipaments del Pius Hospital de Valls, el Centre d’Assistència Primària i el Centre Sociosanitari.

Amb l’informe favorable de la Generalitat, el consistori vallenc està ja treballant en la licitació per la modificació puntual del planejament urbanístic d’aquesta zona. Sònia Roca, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Valls, calcula que aquesta licitació sortirà a finals d’anys. Roca explica que aquest serà un projecte llarg, on s’haurà d’esperar «com a mínim sis anys» per veure el trasllat dels equipaments.

Ara, l’equip del consistori se centra en la modificació del planejament, la qual estimen «s’allargarà uns dos anys», basant-se en experiències similars. Un cop passat aquest tràmit, serà necessari realitzar les exportacions pertinents i la urbanització de la part que pertany a l’Ajuntament.

L’àmbit del futur parc sanitari ocupa un total de 47.000 metres quadrats, dels quals 30.200 es reserven per als tres equipaments. El projecte comporta també una reordenació del trànsit rodat i de vianants en aquesta part del municipi. Per una banda, es construirà un nou vial d’accés que comunicarà el parc sanitari amb l’antiga N-240 i l’entrada a Valls des de Barcelona.

A més, s’aixecaran dues passarel·les de vianants sobre el torrent del Catllar que permetin connectar els equipaments amb l’estació d’autobusos, la plaça de Sant Francesc i el centre històric. Aquests treballs, a diferència de l’aixecament dels equipaments, hauran de ser assumits pel pressupost municipal. Roca assenyala que «el cost dependrà del traçat definitiu», però estimen que podria pujar cap als tres o quatre milions d’euros.

Un compromís ferm

El projecte del parc sanitari s’estendrà durant diferents mandats, tant municipals com autonòmics, obrint la possibilitat que ni l’actual alcaldessa ni el president del Govern siguin els que assisteixin a la seva inauguració. No obstant això, Sònia Roca afirma que ha pogut corroborar que «l’actual executiu català ha mostrat el seu compromís pel projecte», cal remarcar que el compromís per fer-ho realitat es va signar amb Esquerra Republicana de Catalunya encara al capdavant.

Els pressupostos catalans hauran de contemplar, arribat el moment, una partida d’entre 70 i 80 milions d’euros per tal d’aixecar els tres equipaments. Per a Roca, «l’ideal seria poder licitar tot el projecte en un sol lot», però les primeres converses amb el departament de Salut apunten a una possible divisió en fases. Des de la Generalitat haurien traslladat al consistori que «aquest és un model pioner», en integrar assistència primària, sociosanitària i hospital en un sol espai.