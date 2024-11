Una quinzena de polls de gaig blau arriben a juvenils amb un projecte a l'Alt Camp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El projecte de conservació del gaig blau (Coracias garrulus) de GEPEC- Ecologistes de Catalunya a la comarca de l'Alt Camp, ha tingut «resultats extraordinaris» en la temporada de cria de 2024. Una quinzena de polls nascuts a les caixes niu instal·lades en zones agrícoles de la comarca han arribat a l'etapa juvenil, «una fita clau en la protecció d'aquest ocell migrador».

L'entitat ecologista ha implementat enguany un sistema de seguiment biològic i ha registrat informació «més precisa» de «l'èxit reproductiu» dels ocells, les taxes de supervivència i les condicions ambientals que afecten l'espècie. Que la primavera hagi sigut plujosa ha beneficiat la temporada de cria del gaig blau perquè disposa de més insectes i recursos alimentaris.

El gaig blau és un ocell de colors vius que arriba cada primavera des d’Àfrica per a reproduir-se. Té un «espectacular» plomatge blau i turquesa, amb reflexos marrons en el dors i plomes primàries de color negre, «un dels ocells més bells i carismàtics de la fauna europea». Acostuma a habitar en paisatges agraris oberts amb arbredes disperses i és «un aliat fonamental dels agricultors» de control de les plagues, perquè s'alimenta de grans insectes, com llagostes i grills, i petits vertebrats com petits mamífers, rèptils i amfibis.

Les poblacions de gaig blau han sofert una important davallada en les últimes dècades per la destrucció del seu hàbitat i l'ús intensiu de pesticides i insecticides, que redueixen dràsticament la seva font d’aliment. La pèrdua d'arbres madurs, on solen nidificar, també ha minvat la disponibilitat de refugis naturals per a l'espècie.