El Guant arrenca amb un espectacle sobre les emocions dels menuts amb l’arribada d’un germà

El Guant, el Festival de Teatre de Titelles de Valls, arrenca aquest dijous amb Es ven germà petit, creat pel Centre de Titelles de Lleida, una companyia que ja ha participat en altres edicions en el certamen. Davant d’uns 200 alumnes de les escoles de Valls i de Vallmoll, els artistes d’aquesta obra i els seus titelles han narrat una història «divertidíssima» sobre com viuen els infants l’arribada del segon germà.

Fins al 10 de novembre, s’han programat disset representacions en una programació que ha apostat per sortir del Teatre Principal i representar els espectacles en espais «singulars» de la capital de l’Alt Camp. L'obra internacional Claudette, un dels plats forts d’aquesta 20 edició, inaugura aquest vespre el Guant.

Es ven germà petit és la darrera producció de sala del Centre de Titelles de Lleida, que ja fa una temporada que roda pels teatres del país. Amb una llarga trajectòria, la companyia fundada el 1986, ha produït i coproduït funcions de petit, mitjà i gran format. Aquest dijous, arriben al Guant amb una proposta adreçada a infants de 3, 4, 5 i 6 anys. «La nostra tècnica de capçalera és el titella i en les nostres produccions la música té un pes rellevant, i en aquest cas, l’obra va acompanyada d'un músic i un saxo», ha explicat a l’ACN Oriol Ferrer, codirector de la companyia lleidatana.

L’artista ha explicat que l’espectacle parla de la situació que moltes famílies viuen amb l’arribada d’un nou fill. «Narrem com aquest fet fa descobrir unes emocions que fins llavors el fill únic no coneixia: la gelosia, l’enveja, l’afecte, l’enuig o els renecs, però, al final, qui té un germà, té un tresor», ha asseverat Ferrer. La seva companyia ha participat, com a mínim, en tres ocasions al Guant. «Ens sentim molt ben acollits a Valls, és un honor que any rere any ens truquin per formar part de la programació perquè pensem que el festival té molt encant», ha comentat. I en aquest sentit, ha assegurat que tenen «sort de poder reincidir-hi».

Programació «equilibrada»

El director del Guant, Eudald Farré, ha explicat que han dissenyat una programació variada i equilibrada amb dotze companyies i disset funcions que es representaran durant els pròxims quatre dies. També ha assenyalat que han apostat per espectacles adreçats a joves i adults. «Normalment, programem una obra per a adults, i enguany, en fem quatre. He trobat interessant fer-ne per a adults perquè la gent està menys acostumada a veure titelles», ha indicat Farré.

El certamen arrenca oficialment aquest vespre amb l’espectacle internacional Claudette. Es tracta d’una producció nascuda de l’art de dues companyies, els irlandesos Maleta Company i els belgues Balencetoi. «Vaig conèixer aquesta companyia jove a Madrid quan presentaven el projecte, i vaig veure que prometia. No fa ni un any que l'han estrenat i ja tenen premis, és un espectacle que funciona molt bé», ha asseverat el director.

La programació de la 20a edició també inclou The Sinner, de Madame Paulette, i Totes Les, de la Xell Pérez, dues propostes més intimistes adreçades al públic adult. El primer és un espectacle de titelles que s’interpreta en un confessionari, on tres espectadors miraran per uns forats i espiaran les fantasies i contradiccions de l'eròtica del pecat a l’espai Robert Gerhard. «Són passis de nou minuts que duraran unes dues hores, hi passarà força gent i és molt divertit», ha apuntat el director del Guant.

En el cas de la funció de Totes Les, que es farà al Refugi Antiaeri de la plaça del Blat, és una proposta d’un «viatge poètic i tendre». «És una noia jove que fa un espectacle sobre la seva àvia, dedicat a la memòria d’allò que hauria pogut ser la seva àvia si no hagués hagut de ser mestressa de casa», ha dit Farré. A més, entre els plats forts del programa, destaca El jardí de les paraules, la darrera producció de la Companyia B. A banda de la representació que es farà al Teatre Principal de Valls, l’obra també es podrà veure al Convent de les Arts d'Alcover o al Teatre Auditori del Morell.

La proposta ideada per Pep Boada i Núria Olivé permetrà als espectadors passejar «per un jardí ben particular on les paraules i versos de la poetessa Joana Raspall es converteixen en cançons i imatges». «És una companyia de Vilabella, de teatre de titelles professional i és estrena absoluta», ha remarcat Farré. «El festival sempre ha donat suport a les companyies de territori i sempre que hi ha hagut qualsevol espectacle, estrena, i ens han demanat estrenar en el festival, ho hem fet amb els ulls tancats», ha assegurat.

Un altre dels «grans» noms de l'escena titellaire, els Rocamora Teatre, visitaran la Circoteca amb Petits Suïcidis. El director del festival ha explicat que va ser un dels primers espectacles que van programar i, que per aquesta raó, els han tornat a incloure en la programació. També actuaran en el festival la companyia La Baldufa amb Embolic a la granja. Aquesta és una funció «divertida», en forma de faula, que es converteix en sàtira social.

Altres espectacles programats són els Farrés Brothers que faran entrar a la canalla Dins el Cau del Tabalet, amb la Petita Brownie i el clàssic El Patufet. Així mateix, s’han programat dos tallers i l'exposició Titellaires del Territori. Aquesta mostra, que es podrà veure al vestíbul del Principal fins al 28 de novembre, exposa una varietat de titelles creats per les companyies adherides a la nova Plataforma de Professionals del Teatre de Titellaires del Camp de Tarragona.

«Espais singulars»

Per commemorar els 20 anys de certamen, des de l’organització s’ha optat per treure els espectacles del Teatre Principal i oferir-los en espais emblemàtics de la ciutat, tal com ja s’havia fet en altres edicions. «Volia que hi hagués alguna cosa una mica original i vam buscar llocs singulars de Valls on es poguessin fer espectacles singulars, els quals no lluirien en un teatre a la italiana o convencional», ha detallat Farré. En concret, es faran funcions al Refugi Antiaeri, l'Espai Robert Gerhard, la Circoteca o la plaça Pere Català Roca. A la vegada, el festival s’escampa per altres indrets, com el Convent de les Arts d'Alcover o al Teatre Auditori del Morell.

«Bona salut» del teatre titellaire

Preguntats sobre l’estat de salut del sector, el director del Guant ha afirmat que el teatre de titelles gaudeix de «bona salut». «Cada vegada, hi ha més companyies noves i les més veteranes, moltes, encara estan en actiu i presenten espectacles amb el seu estil i amb la seva qualitat», ha dit. «És esperançador que hi hagi moltes companyies de gent jove que entren dins el món del teatre de titelles. També hem notat que hi ha més jovent que també ve a veure els espectacles, això és molt important perquè són els més complicats de captar», ha subratllat.

Comparteix parer, Oriol Ferrer, qui destaca que Catalunya és «un referent» en l'àmbit europeu en aquesta disciplina des de fa anys. «El teatre de titelles està arrelat al nostre país. Hi ha moltíssims professionals, només cal mirar les programacions, tant nacionals com internacionals, rarament no hi trobem una companyia catalana», ha assegurat. «És un art que està molt viu. Sempre diem que aquesta disciplina ha tingut la capacitat de nodrir-se d'altres disciplines i arts, sigui la dansa o el circ, per tant, sense embuts considerem que el sector es troba en un moment molt dolç», ha tancat codirector del Centre de Titelles de Lleida.