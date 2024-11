Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona (Tarragonès) ha denegat l'amnistia a un pirata informàtic que afronta una condemna de 18 anys de presó acusat d'haver atacat les webs de diverses empreses i organismes espanyols contraris al procés durant els mesos posteriors al referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

En una interlocutòria, avançada pel Nacional i a la qual ha tingut accés EFE, la secció segona de l'Audiència de Tarragona, d'acord amb el criteri de la Fiscalia, rebutja la petició d'amnistia que va plantejar la defensa de l'investigat, Joel M., que està acusat de diversos atacs informàtics perpetrats entre desembre de 2017 i febrer de 2018.

El hacker està pendent de ser jutjat a l'Audiència de Tarragona, en una causa en la qual la Fiscalia li demana 18 anys de presó i una multa de 10.000 euros per atacar diverses pàgines web d'empreses públiques i privades i d'organismes públics contraris al procés, així com de difondre il·legalment informació obtinguda a les bases de dades d'aquestes pàgines.

La Fiscalia es va oposar a l'amnistia de Joel M. en entendre que la llei no comprèn els delictes d'accés no autoritzat, descobriment i revelació de secrets i danys informàtics dels quals l'acusa. En la seva interlocutòria, que pot ser recorreguda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el tribunal raona que si bé els fets se situen en el «marc temporal» previst en la llei d'amnistia, «aquestes accions no troben encaix en el seu àmbit objectiu».

En concret, el ministeri públic sosté que l'acusat va atacar diverses webs d'empreses, entre elles la Fundació Ferrocarrils Espanyols, i va reivindicar la seva acció afegint-los les etiquetes «Anonymous», «OpCatalunya» i «FreeCatalanPoliticalPrisoners».