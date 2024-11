Arrenca la vintena edició del ‘Guant’, el Festival de Teatre de Titelles de Valls

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Guant de Teatre de Titelles de Valls va obrir portes ahir amb l’exposició Titellaires del Territori instal·lada al vestíbul del Teatre Principal. L’exposició, que mostra una gran varietat de titelles pertanyents a companyies titellaires del Camp de Tarragona, obrirà fins al 28 de novembre.

Enguany el festival Guant compleix 20 anys i, per a commemorar-ho, obre escenaris a diversos espais emblemàtics de Valls. Així, a més del Principal, hi haurà representacions també al Refugi Antiaeri de la plaça del Blat, l’Espai Robert Gerhard, la Circoteca o la plaça Pere Català Roca, just sota el Museu Casteller de Catalunya.

A més de la descentralització de la programació, el Guant 2024 destaca amb una graella que vindrà més farcida que mai de propostes, amb 12 companyies, 17 representacions, 2 tallers, l’exposició de titellaires del territori i diverses sessions per a l’alumnat d’escoles i instituts.

De la graella destaquen l’espectacle Claudette i l’estrena absoluta d’El jardí de les paraules de la Companyia B, junt amb altres noms del teatre com la Baldufa i Rocamora Teatre.