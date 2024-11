L’empresa Iberboard Mill d’Alcover atura la seva activitat i entra en liquidació

Imatge de l’entrada d’Iberboard Mill per la C-14, dins del terme municipal d’AlcoverGoogle Maps

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’empresa paperera Iberboard Mill ha aturat definitivament la seva activitat a Alcover i ha entrat en procés de liquidació, tal com han assegurat fonts municipals al Diari Més. Les alarmes van saltar aquest agost quan l’antiga Abelan Catalana es va presentar voluntàriament a concurs de creditors després de mesos de ERTEs, acomiadaments i acumulació de grans quantitats de deutes i residus tòxics.

Des de llavors, la companyia ha estat buscant un inversor que pogués comprar la unitat productiva. Després de no haver trobat un soci i amb la negativa de la banca pel seu refinançament, la companyia amb 82 treballadors ha entrat definitivament en procés de liquidació.

De fet, el comitè d’empresa va comunicar fa dues setmanes a la plantilla que s’aturava l’activitat i des de fa una setmana només estarien en actiu una part dels treballadors que s’encarreguen del procés de liquidació. Ara, el futur d’aquestes persones és del tot incert. Des del consistori asseguren que estan treballant conjuntament amb el Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que es pugui recol·locar a tota la plantilla en una altra empresa.

Segons va publicar La Vanguardia, la companyia està plantejant un expedient de regulació d’ocupació (ERO), però de moment no s’ha pogut confirmar quants dels treballadors quedaran a l’atur. Segons ha pogut saber aquest diari, alguns dels treballadors ja estan al carrer, però pendents de cobrar les indemnitzacions corresponents.

L’Ajuntament d’Alcover, la Generalitat i l’administrador concursal de l’empresa van mantenir una reunió sobre el procés que ara inicia. En aquesta, el consistori va poder confirmar que l’empresa està intentant vendre actius per tal de compensar el deute pendent i va demanar a la companyia rendir comptes amb la plantilla que ha estat acomiadada. No obstant això, no es van donar més detalls sobre la realitat del número de treballadors afectats ni del temps que es prolongarà la liquidació.

Incertesa pels residus

Una altra de les grans qüestions que deixa sobre la taula la marxa de Iberboard Mill és la gestió dels residus que ha generat durant aquests anys.

Les instal·lacions d’Alcover acumulen tones de residus, alguns catalogats com a perillosos i diverses sancions del departament d’Acció Climàtica per fer una mala gestió d’aquesta. En aquests moments, des de l’Ajuntament d’Alcover desconeixen com es gestionarà la neteja d’aquesta zona.

El consistori apunta a l’empresa i als propietaris dels terrenys com a primers responsables, però tem que la seva situació econòmica li impedeixi fer-se càrrec. En qualsevol cas, el departament de Territori hauria transmès la voluntat de «treballar conjuntament» per tal d’acabar amb les restes.

L’Ajuntament agraeix el suport i admet que no pot fer front a la neteja amb recursos propis. Des del consistori auguren que els residus «poden suposar un gran problema en un futur pròxim si ningú se’n fa càrrec».