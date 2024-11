La DANA deixa carreteres tallades i murs caiguts a Picamoixons

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges torrencials de la matinada d’aquest dilluns han colpejat amb força també a Valls.

Un dels accidents més greus ha estat a l’A27, on una esbardissada ha tallat el trànsit; no obstant això, el servei de carreteres del Ministeri de Transports i Mobilitat estan treballant des de primera hora del matí per restablir el trànsit, mentrestant s’ha habilitat un servei alternatiu per l'N-240.

Des del consistori vallenc informen que la majoria d’afectacions a zones urbanes s’han produït a Picamoixons, on s’han vist murs caiguts i esllavissades a carreteres que han tallat el trànsit a primera hora.

Per sort, els equips d’emergències vallencs han aconseguit restablir els accessos per carretera en aquesta zona i actualment es troben treballant per arranjar els camins rurals afectats.

Els equips d’emergència han estat treballant durant la matinada també a les zones més inundables del nucli urbà, on ja s’ha recuperat la normalitat.

Cal recordar que les restriccions de mobilitat a les comarques afectades per la pluja continuen vigents.