La millora dels accessos al carrer Creu de Cames guanya els pressupostos participatius de Valls

La millora dels accessos al carrer Creu de Cames de Valls, a l’alçada de l’Institut Jaume Huguet i l’Escola Pública Baltis, ha estat la proposta guanyadora de la sisena edició dels Pressupostos Participatius, amb un total de 146 vots. La proposta escollida, que inclou l’arranjament de les voreres del carrer Creu de Cames entre aquests dos centres educatius i el carrer Víctor Català, representa el 19% dels 762 vallencs que han participat en les votacions.

La iniciativa ha estat impulsada per les associacions de famílies dels Baltis i el Jaume Huguet en un projecte que comportarà una inversió de 250.000 euros per millorar l’accessibilitat en tot aquest àmbit. La segona proposta més votada ha estat l’adequació de la carretera de Tarragona amb 142 vots i la tercera, l’adquisició de taules, carpes i petit escenari, que ha sumat 133 vots.

La ciutadania va poder presentar propostes durant el passat mes de maig d’acord amb els eixos que s’havien establert per als Pressupostos Participatius 2024: acció social i sostenibilitat. Durant aquesta primera fase del procès també es van celebrar dues sessions participatives, de les quals van sortir validades vuit propostes. Així doncs, de les 149 presentades inicialment, després de la fase de validació, en van passar 29 a les votacions definitives, ja que la majoria eren propostes que s’agrupaven i d’altres no responien als criteris establerts en el procés perquè poguessin ser acceptades.

En aquesta edició, els Pressupostos Participatius de Valls han estrenat periodicitat ja que, a partir d’ara, passaran a tenir caràcter biennal, a fi de poder completar tot el procés, des de la presentació de propostes fins a la finalització dels projectes executats en dos anys.

A més, com a novetat també s’ha implantat la plataforma «DECIDIM», fet que ha permès que el vot sigui íntegrament digital. Els vallencs han pogut votar directament a través de la plataforma o en els diferents punts de votació mòbil que s’han anat instal·lant per la ciutat durant tota la fase de votacions. La incorporació d’aquest nou entorn digital ha reforçat la qualitat del procés, facilitant el recompte de vots i estalviant el recompte físic de les butlletes de votació.

El grup motor que acompanya el procés va acordar que els projectes que no han sortit escollits per votació es prendran en consideració per executar-les més endavant i donar resposta a les propostes que la ciutadania ha presentat.