Localitzen sa i estalvi un boletaire perdut a Querol

Els Bombers de la Generalitat van iniciar dimecres la tarda un dispositiu per localitzar un boletaire perdut a Querol. L'avís el van rebre a les 19.33 hores i van activar dues dotacions terrestres i el Grup de Recolzament d'Actuacions Especials (GRAE).

Després d'una bona estona, els bombers van localitzar-lo en bon estat, però per accedir fins al lloc on es trobava van haver d'obrir camí amb eines manuals. Després, el van acompanyar fins al seu vehicle.

Cada cop és més habitual la pràctica d'anar a buscar bolets durant els mesos de tardor. Per això els Bombers alerten que s'ha de ser prudents durant l'activitat, no anar sol i portar sempre el mòbil a sobre per estar localitzat o per si passa alguna cosa. Tot i que en la majoria de casos, les recerques acaben amb bones notícies cal anar amb compte.