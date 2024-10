La Gran Festa de la Calçotada de Valls se celebrarà el 26 de gener

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Valls, juntament amb l’Ajuntament de Valls, els patrocinadors de la Festa, la IGP Calçot de Valls i la Cooperativa Agrícola de Valls, ha presentat la imatge gràfica de la Gran Festa de la Calçotada 2025.

Enguany, la Festa compta amb Europastry, una empresa molt potent al territori, que per segon any se suma als patrocinadors oficials Salses Fruits, fa sis anys que participa de la Festa, i Castell d’Or, que enguany és el seu quart any. D’aquesta manera, les tres empreses del territori tindran presència destacada com a espònsors oficials en les campanyes de promoció de la Calçotada, donant suport a la manifestació gastronòmica més important i popular de Catalunya que enguany se celebrarà diumenge 26 de gener del 2025.

En els pròxims dies es desvetllaran més detalls de la Festa i es duran a terme tot un seguit d’accions vinculades a la Festa i es donarà a conèixer el programa d’actes tradicionals, festius i amb concursos relacionats amb el món del calçot: cercaviles; demostracions de coure calçots a la graella; mercat de la calçotada; concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots; degustació popular, entre altres activitats.

Pel que fa a la degustació popular, es vendran els tiquets dels lots degustació de manera anticipada, com l’any passat, ja que la venda online va tenir molt bona acollida. A més, el dia de la Festa, es vendran en els punts habituals: a l’Ajuntament de Valls, a la plaça del Pati a l’Institut d’Estudis Vallencs i a les cabines de l’ONCE (situades sota la plaça dels Quarters i la Font de la Manxa). Enguany es preveuen repartir 3.500 bosses degustació que es recolliran a la Cooperativa Agrícola de Valls. Un espai que un any més comptarà amb graelles per coure els calçots i la carn, amb taules per degustar l’autèntica calçotada, i amb música ambient.