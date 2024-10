Apunyalen un conductor de bus a Valls per robar-li la recaptació

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Un conductor d'autobusos de l'empresa Plana va ser agredit aquest diumenge 20 d'octubre a la tarda a l'estació de busos de Valls, situada al carrer Mare Maria Güell, 2. Segons ha pogut saber Diari Més, els fets van passar a les 17.40 hores.

Allí un jove va pujar en un dels autobusos que es trobava estacionat a l'andana i, després d'intercanviar unes paraules amb el conductor, aquest va treure una navalla de petites dimensions i el va apunyalar ferint-lo. Després de l'atac, el jove es va emportar la recaptació i va fugir corrents del lloc.

El conductor va ser atés a l'Hospital Pius de Valls per les ferides que va rebre durant l'atac, tot i que aquestes no eren de gravetat. El treballador de Plana va ser donat d'alta el mateix dia.

Segons ha pogut saber Diari Més, la recaptació que es va emportar no arribava als 100 euros. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i per identificar l'agressor. El conductor, per la seva banda, va presentar una denúncia pels fets.

Des de l'empresa d'autobusos Plana asseguren que «com sempre hem fet des de Plana condemnem qualsevol tipus i acte violent. Donem suport al conductor, que per sort ja està donat d'alta».