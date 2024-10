La Colla Vella organitza un acte solidari per a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El local social de la Colla Vella dels Xiquets de Valls acollirà aquest diumenge a les 11 h un acte solidari per donar suport a la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls. L’esdeveniment, que tindrà una durada aproximada de mitja hora, comptarà amb les intervencions de Xavier Pons, president de la Colla Vella, Esther Sellés, presidenta de la Fundació, i Juan Carlos Unzué, ex-futbolista i ambaixador en la lluita contra l’ELA. L’acte té com a objectiu conscienciar sobre l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i donar suport a la tasca que la Fundació Miquel Valls realitza per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia i les seves famílies.

A més de l’acte informatiu, la Colla Vella ha creat un mocador casteller solidari que es posarà a la venda durant l’esdeveniment. Els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a la Fundació Miquel Valls, amb l’objectiu de contribuir a la recerca i suport a les persones afectades per l’ELA. Per col·laborar, es pot contactar amb secretaria@collavella.cat.