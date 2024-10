El Guant surt als carrers i a les places de Valls per celebrar el seu 20è aniversari

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Guant fa 20 anys i, per aquest motiu, els titelles no han volgut quedar-se només al Teatre Principal de Valls, sinó que se les han empescat per fer arribar el festival per tota la ciutat i tindrà com a escenaris el Refugi Antiaeri de la plaça del Blat, l’Espai Robert Gerhard, la Circoteca o la plaça Pere Català Roca.

A més de la descentralització, el Guant destaca amb una graella que, entre el 5 i el 10 de novembre, comptarà amb 12 companyies, 17 representacions, 2 tallers, una exposició de titellaires i sessions per a escoles i instituts. Entre els espectacles en destaca Claudette, un muntatge còmic i poètic que barreja titelles i malabars per convertir-se en tot un homenatge a la vellesa i a la saviesa de les àvies.

Un dels plats forts del Guant serà l’estrena de El jardí de les paraules, la darrera producció de la Companyia B que, a més del Teatre Principal de Valls, es podrà veure al Convent de les Arts d’Alcover i al Teatre Auditori del Morell. Pep Boada i Núria Olivé es passegen per aquest jardí ben particular on les paraules de Joana Raspall es converteixen en cançons i imatges.

A més, els Rocamora Teatre visitaran la Circoteca amb Petits Suïcidis, una proposta de teatre d’objectes. Per la seva banda, la Cia. La Baldufa també farà parada amb Embolic a la granja, una proposta que, en forma de faula, es converteix també en sàtira social per a la reflexió de petits i grans, mentre que el Centre de Titelles de Lleida s’encarregarà dels passis escolars amb la història Es ven germà petit.

El Guant d’enguany també fa gala de propostes per veure titelles de ben a prop. Els que més ho gaudiran seran els més petits, que podran pujar a l’escenari del Principal en dues ocasions: de la mà dels Farrés Brothers amb Dins el Cau del Tabalet, i amb la Petita Brownie i El Patufet.

Per a públic adult, es proposa The Sinner de Madame Paulette, un miniespectacle de titelles per a tres espectadors que espiaran les fantasies i contradiccions de l’eròtica del pecat en un Espai Gerhard convertit per un dia en confessionari. Per la seva banda, el Refugi Antiaeri de acollirà el viatge poètic i tendre de Totes Les de la Xell Pérez. El Guant afegeix a la programació dos tallers. El primer per a crear titelles i el segon per fer titelles amb papiroflèxia.

Com activitat paral·lela, el Fesvival Guant ofereix enguany la mostra Titellaires del Territori que es podrà veure al vestíbul del Principal fins el 28 de novembre. La venda d’entrades del Festival Guant es poden adquirir a través del portal web municipal www. valls.cat.