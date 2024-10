Morells i Voltors tornen a prendre els carrers i les places d’Alcover durant la 22a Fira de Bandolers

Publicat per Cristina Cuadrat Gonzalez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més els bandolers han assaltat la vil·la d’Alcover omplint carrers i places durant tot el cap de setmana. La 22a Fira de Bandolers, que va donar el tret de sortida divendres amb el pregó a càrrec de la ninotaire Pilarín Bayés, ha acollit una cinquantena d’actes que han fet que més de 35.000 persones volguessin visitar el municipi durant el cap de setmana.

D’una banda, la mostra d’oficis i el mercat d’artesania i productes de la terra es concentraven al voltant de la plaça del Portal i de l’església Vella, mentre que, paral·lelament, s’interpretaven espectacles per a petits i grans que feien traslladar als assistents fins quatre segles enrere, quan el municipi estava pres per dos bàndols: Voltors i Morells, els protagonistes de la festa.

Enguany, però, tal com explicava Robert Figueras, alcalde del municipi, els veritables protagonistes d’aquest cap de setmana han estat els mateixos alcoverencs, ja que «cada cop se senten més seva la fira i, en aquesta edició, hi ha hagut una alta participació per part dels veïns en la majoria dels actes».

El batlle destacava que «l’ambient de divendres a la plaça va ser molt bonic gràcies als més de 300 alcoverencs que van participar en l’arribada dels bandolers, així com la vinculació de l’escola amb la presentació de l’himne i la setantena de persones que van presentar la dansa de la fira el dissabte», afegint que «són aquestes coses les que fan que la Fira de Bandolers tingui un valor afegit».

A banda de la col·laboració directa, Figueras també en va destacar la implicació del poble: «Fa molt goig veure el poble aquest cap de setmana, és l’any que ha estat més decorat perquè tots els veïns han engalanat els seus balcons». Alhora, posa èmfasi en el fet que, a banda de la participació de tots els veïns, «enguany cal agrair el suport institucional de la Diputació de Tarragona i de la Generalitat per donar suport a la Fira».

Tot i que els bandolers ja han marxat d’Alcover, la festa no s’atura, ja que demà engega la programació de la Festa Major. «A l’octubre tot passa a Alcover i ara continuem, una setmana més, de celebració». Entre els actes destacats hi ha l’encesa de la tronada, que enguany la durà a terme la Confraria de la Sang, acompanyada pels armats del municipi, així com el concert de divendres amb Figa Flawas, Miki Nuñez i DJ Mamomo i l’espectacle piromusical de dilluns, que clourà amb la jornada festiva.