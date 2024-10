El Patronat d’Esports de Valls impulsa el nou programa per promoure l’activitat física entre la gent gran

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Patronat Municipal d’Esports de Valls ha assumit enguany l’organització plena del programa d’activitat física als parcs de salut a l’aire lliure de la ciutat. El projecte, que ha arrencat aquest mateix mes d’octubre, ha aconseguit gairebé ja la plena ocupació de les places disponibles, amb 94 inscrits, el que representa tot un rècord de participació des que l’any 2022 l’Ajuntament va fer els primers passos per engegar aquest programa de promoció de l’activitat física entre la gent gran.

Aquestes activitats esportives a l’aire lliure, adreçades a persones majors de 64 anys, es realitzen a la xarxa de parcs de salut municipals situats en cinc barris de Valls: Pisos de Clols, Fornàs, Comarques, Xamora i Sant Josep Obrer.

Precisament el parc d’aquest últim barri, ubicat al carrer Onze de Setembre, s’ha estrenat aquest mateix any i compta amb 8 màquines per treballar els diferents grups musculars i exercitar des d’el·líptiques a dominades, passant per flexions a diferents alçades, caminada o abdominals amb suspensió o verticals, entre d’altres exercicis.

A partir de la gimnàstica de manteniment adaptada a les necessitats de les persones usuàries, la iniciativa promou la salut i l’espai de trobada d’aquest col·lectiu en espais a l’aire lliure com són els parcs de salut. El programa té com objectiu doncs conscienciar la població dels beneficis saludables d’una pràctica regular d’activitat i exercici físic i promoure un estil de vida actiu, tot reduint el sedentarisme, amb una pràctica d’entrenament supervisada sempre per tècnics qualificats del Patronat d’Esports.

El programa s’allargarà fins el 30 de maig, amb una sessió a la setmana i seguirà una pauta d’entrenament amb progressió en el temps. Així, en la fase inicial, els dos primers mesos seran d’adaptació, per continuar els mesos següents augmentant progressivament el treball i assolir les primeres millores. El programa culmina havent aconseguit que les persones participants hagin interioritzat els exercicis i les intensitats de treball i estan així preparades per utilitzar els elements del parc de manera regular i autònoma fora de les sessions guiades.

A les sessions es proposen exercicis que potenciïn les qualitats físiques bàsiques com la força, la mobilitat articular, la resistència, l'equilibri o la coordinació, components vitals de la condició física relacionats amb la salut i la qualitat de vida. Tot mitjançant exercicis senzills i activitats jugades que, a més d’ajudar a mantenir el to físic, contribuiran a la socialització i a la millora de l’estat d’ànim.

El programa d’activitat física es va iniciar el 2022 amb la posada en marxa dels primers parcs de salut, una de les propostes ciutadanes sorgides a través del procés de Pressupostos Participatius. Durant els primers anys el projecte va comptar amb l’impuls de l’Àrea d’Acció Social i Comunitària fins que aquest 2024 ha passat a ser assumit plenament pel Patronat d’Esports.

Tot i que la majoria de sessions d’aquest curs estan ja plenes, encara queden places disponibles. Les persones interessades poden efectuar la inscripció a través del portal web del Patronat d’Esports o bé presencialment a les oficines dels centres esportius municipals El Fornàs i El Vilar. El preu del curs, d’octubre a maig, és de 35 euros.