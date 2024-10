El miracle constructiu de Jujol a Vistabella

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església del Sagrat Cor de Vistabella ha estat tot un any celebrant el seu centenari amb diferents actes. Avui, com a clausura, s’inaugura una exposició en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Tarragona que vol fer valdre la construcció d’aquesta obra única en el Camp de Tarragona.

El Sagrat Cor és singular per diversos motius, però el principal és que es tracta de «l’única obra que va iniciar i acabar Jujol dins la demarcació» tal com detalla l’alcalde de la Secuita, Eudald Roca. L’any 1918, els habitants del nucli de Vistabella van demanar a l’Arquebisbat poder construir una església al seu municipi, donat que fins llavors s’havien de desplaçar un quilòmetre fins a la Secuita. L’autoritat eclesiàstica va acceptar la petició, però amb la condició que no pagaria ni un cèntim d’aquestes obres.

Els 100 habitants van contactar llavors amb Jujol per una casualitat, segons detalla Roca, ja que l’arquitecte modernista estiuejava al poble i va resultar l’únic contacte amb el qual contaven. Comença llavors el miracle arquitectònic que va permetre aixecar un temple en només cinc anys. Miracle sustentat pel treball dels veïns i veïnes de Vistabella, que sacrificaven el seu temps per dedicar dos dies per setmana a la seva construcció.

Jujol va aguditzar el seu enginy per executar els treballs amb pedres del camp o totxanes del Morell, ja que el pressupost era summament limitat. Per les decoracions va fer servir dibuixos a guix o pots de llet condensada per formar una candelera. Roca remarca com «els hereus vius del moment recorden l’esforç que va suposar».

El resultat, assegura l’alcalde, és «un temple que et fa perdre la noció de l’espai, amb una sonoritat única i on una llum única il·lumina el raïm, el blat i els ocells que identifiquen al Camp de Tarragona». A través de fotografies i plànols inèdits s’ha aconseguit representar el que va significar aquesta fita arquitectònica feta «des del poble i pel poble», detalla Josep María Mañé, regidor de cultura.

El regidor assegura que l’exhibició ja ha cridat l’atenció de diferents escoles d’arquitectura de tota Catalunya i l’objectiu és «fer-la girar per totes les universitats del país a partir del desembre». Un dels objectius és «reivindicar l’obra de Jujol, no com un deixeble de Gaudí sinó un col·laborador», afirma Mañé.