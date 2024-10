La vallenca Pepa Plana rebrà el premi Nas d’Or al Festival de Pallassos de Cornellà

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actriu i pallassa de Valls Pepa Plana rebrà el premi Nas d’Or en reconeixement a la seva trajectòria en la 20a edició del Festival Internacional de Pallassos – Memorial Charlie Rivel de Cornellà de Llobregat, que se celebrarà del 19 al 27 d’octubre. Amb aquest guardó, el certamen vol reconèixer la qualitat dels seus espectacles i la seva contribució en la visualització de les pallasses. També es vol remarcar la seva aportació i innovació en el llenguatge clownesc.

El festival, oferirà en la seva 20a edició 70 espectacles de 47 companyies d’arreu del món que es representaran en diferents escenaris repartits per tota la ciutat amb l’epicentre a la gran carpa instal·lada a la plaça Catalunya.

La carpa de plaça Catalunya de Cornellà acollirà una edició més les Gales Alapista! del festival del 23 al 27 d’octubre. La primera gala, el dimecres 23 d’octubre a les 19 h, serà una Gala Solidària a benefici de l’associació Big Smiles, formada per pallassos i pallasses professionals que ofereixen suport emocional a pacients i les seves famílies a l’Índia a través de l’art del clown.

Totes les gales, excepte la Gala Inaugural del dijous 24 d’octubre on només es podrà accedir per invitació i on es lliurarà el premi Nas d’Or a l’actriu i pallassa catalana Pepa Plana. Estaran conduïdes pel pallasso El Gran Dimitri, acompanyat de la música imprevisible de B.O.B.A.S. i dels números de Cristi Garbo, Julot Cousins, el duo Strange Comedy i Los Rivelinos.