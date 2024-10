Santa Úrsula convertirà Valls en l’epicentre de la cultura popular

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Santa Úrsula, del 18 al 27 d’octubre, convertirà de nou Valls en epicentre casteller i de cultura popular i tradicional per excel·lència. Totes les mirades estan posades en la clàssica diada de les dues colles dels Xiquets de Valls, la Joves i la Vella, a la plaça del Blat, quilòmetre zero del món casteller.

Alhora, Santa Úrsula comptarà amb molts altres al·licients: en els dies previs, les fires Altres Lletres i Roba Sostenible, les Corts o la segona Tabalada i, ja en plena celebració, la Fira Castells i la Fira Canalla que estrenen emplaçament a una plaça Sant Jordi reconvertida en nou espai de festa.

També en destaquen l’actuació en la jornada de cloenda de la muixeranga Els Negrets de l’Alcúdia, vinguts expressament de la Ribera Alta al País Valencià, així com els actes tradicionals de la Vigília amb el Tomb amb els Gegants de la Ciutat, el Correbous o el Correfoc.

El talent creatiu vallenc tindrà també una presència destacada amb l'estrena de 8 Dones del Grup Teatre Principal, al músic i cantant Ernest Bertran en l’especial tribut a Joan Manuel Serrat i Joaquín Sabina al Centre Cultural o la participació del xef vallenc i estrella Michelin Pep Moreno per arrancar el XII Simposi Casteller.

El gruix dels actes de la Fira arrencaran el divendres 25 i ho faran, com és costum, amb els més petits com a protagonistes. La 24a Mostra de Bestiari Escolar, amb les reproduccions del bestiari vallenc o peces de creació pròpia i els nans de les escoles, marxaran des de diferents punts de la ciutat per arribar en cercavila al Pati per a la gran festa de la Mostra i l’enfaixada de l’escultura El Casteller, l’emblemàtica obra de 1951 de Josep Busquets, en un acte que marca l’inici de la seqüència ritual de la Santa Úrsula vallenca.

Epicentre casteller

Santa Úrsula i el gran derbi dels Xiquets de Valls a la plaça del Blat coincideix enguany amb les efemèrides d’un reguitzell de grans gestes castelleres. Des del consistori vallenc apunten que les més destacades són el cinquantenari de la primera tripleta de 8 descarregada el segle XX, els 30 anys del primer 2 de 9 amb folre i manilles descarregat (primer gamma extra de l’era moderna) o també 30 anys del primer cop en descarregar-se tres castells de 9 en una mateixa diada, així com els 25 anys del primer castell de 8 aixecat per sota o del primer 4 de 9 carregat a la plaça del Blat.

Ja en aquest segle XXI, en lletres d’or es commemoren també el vintè aniversari del primer 2 de 8 carregat a Valls i, l’efemèride més recent, el cinquè aniversari de la mítica Santa Úrsula de 2019 amb els dos 3 de 9, l’actual sostre casteller, i també «la millor actuació de tots els temps».