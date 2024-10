Unió de Pagesos porta als jutjats les autoritzacions de dues plantes solars a l'Alt Camp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos porta als jutjats les autoritzacions per tirar endavant de dues plantes solars fotovoltaiques a l'Alt Camp de 48,29 megawatts i de 35,9 megawatts als municipis del Pla de Santa Maria i Cabra del Camp. El sindicat agrari ha interposat dos contenciosos administratius contra les desestimacions dels recursos d’alçada que va lliurar davant la Secretaria d’Acció Climàtica del Govern anterior. Les plantes solars en qüestió estan impulsades per Almenara Solar i Merlot Solar.

En un comunicat, el sindicat diu que la direcció general d’Energia i la Secretaria d’Acció Climàtica «no han deixat cap més opció» que acudir a la justícia, ja que han fet «cas omís» dels advertiments presentats. Segons Unió de Pagesos, «lluny d’esmenar els defectes de la tramitació» la tramitació s'ha conclòs «apartant-se de les obligacions i tramitacions que estableix la Llei dels espais agraris».

El sindicat agrari considera que el Govern anterior «va ser molt irresponsable per no buscar una solució ajustada al conjunt del dret vigent». En cas que la justícia anul·li les autoritzacions, obriria la porta a què els promotors dels projectes puguin reclamar indemnitzacions multimilionàries pels costos i inversions dutes a terme, així com pels lucres cessants que els comportarà.

En les properes setmanes, el sindicat recorrerà més de 10 projectes a la justícia per l’incompliment de la Llei dels espais agraris.