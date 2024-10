L’Arribada dels Bandolers d’Alcover suma enguany més participants que mai

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Alcover ja fa uns dies que es trasllada als segles XVI i XVII amb les activitats prèvies de la Fira de Bandolers. No obstant això, el municipi encara respira tranquil esperant l’arribada dels Morells i Voltors, que marcarà l’arrancada dels actes centrals d’aquest certamen aquest divendres.

L’Arribada dels Bandolers és un acte relativament recent a la fira, ja que la companyia de teatre La Reclosa, creadors de la iniciativa, van començar a involucrar-se a través de representacions teatrals itinerants que explicaven la història quotidiana d’Alcover. Després de diverses propostes, la companyia va tenir la idea d’involucrar dos bàndols en les seves representacions, liderats per Miquel Morell i Pere Voltor, representats tots dos per gegants.

Oriol Huguet, membre de La Reclosa, explica que aquest fet «va canviar completament el concepte de la fira», involucrant als veïns i veïnes a triar equip i participar de la rivalitat. En aquests anys, la representació ha evolucionat d’un acte on la gent sortia a mirar per curiositat a una vetllada que divideix el municipi i on cadascú es fa seus uns colors.

Com a novetat, enguany la representació tindrà lloc al portal de Sant Miquel, on es disposaran grades per tal que el públic ho pugui seguir amb bona visibilitat. Allà, els seguidors de Voltor i Morell hauran de competir, amb l’ajuda dels assistents, per poder presidir el Consell de la Vila durant el cap de setmana.

Oriol Huguet explica que, en els inicis, només una trentena de persones participava en aquesta representació. L’any passat es va demostrar la popularitat de l’acte amb prop d’un centenar de persones, enguany s’espera fregar les 200. Huguet relata que part d’aquest èxit és fruit d’«haver involucrat a una canalla que ara creix i se sent molt seva la festa».

El membre de companyia explica que van emmirallar-se en la festa de Blancs i Blaus de Mataró per dissenyar el concepte dels dos bàndols. Ara, veient l’evolució dels darrers anys li agradaria que algun cop els Morells i els Voltors arribessin a tenir aquesta repercussió.

Huguet reconeix que aquest és un camí llarg, però «l’arribada dels bandolers i la implicació de la gent a la fira no para de créixer». Més enllà d’aquest objectiu llunyà, Huguet es mostra «orgullós d’aquesta tradició que cada any més gent se la fa seva».