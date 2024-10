Coneix els actes més destacats de la Fira de Bandolers d'Alcover 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fira de Bandolers arriba a la seva 22a edició amb tot un seguit d’actes al voltant del fenomen bandoler. Els edificis, carrers, places i racons de la vila d’Alcover són l’escenari perfecte per ambientar la Fira de Bandolers i traslladar el visitant 400 anys enrere en el temps.

Aquests són els actes més destacats:

Arribada dels bandolers

Morells i Voltors es veuran les cares un altre cop

L’arribada dels bandolers és sinònim de brega, malentesos i tensió entre la població i les autoritats locals. A veure quina en porten de cap i com acabaran Morells i Voltors...

- Portal de Sant Miquel / Divendres 11 a les 22.00

Propostes Itinerants

Rebomori de Trabucaires

Cercavila itinerant amb música i ambientació tradicional on la interacció amb el públic serà el plat fort. La festa i la gresca estan assegurades i no deixaran lloc per als avorrits’

- Places i carrers de la vila / Durant tot el cap de setmana

El Pregoner

El pregoner sorprendrà petits i grans anunciant a viva veu els diferents espectacles i activitats que es portaran a terme durant el dia. Anirà fent cercavila amb el seu sac de gemecs per les places i carrers de la vila.

- Places i carrers de la vila / Durant tot el cap de setmana

Accions teatrals

Aplec de Bandolers

Bandoleres i bandolers, teniu les portes obertes de la taverna de la Remei! Teca, beure, música i la companyia de la mestressa per esbargir-se; amb el permís, això sí, del capità de la Guàrdia!

- Plaça Nova / Dissabte 12 a les 18.00 h, 19.00 h i 20.00 h Diumenge 13 a les 12.00 h, 17.30h i 18.30h

Dos bàndols

Ja fa una pila d’anys que Voltors i Morells desitgen fer-se amb la vila. Només ho aconseguirà qui tingui més habitants a les seves files. Ha començat el reclutament! Ja saps quin bàndol triar?

- Església Vella / Divendres a les 17.00 h. Dissabte a les 12.00 h, 19 h i 20.00 h Diumenge a les 11.30h, 17.30 h i 18.30 h.

Duel de Gegants

Miquel Morell, el fill més famós i menys il·lustre d’Alcover, ja té el seu gegant! Ai, molt abans el va tenir Pere Voltor... Aquesta serà una celebració que obrirà velles ferides i noves batusses entre els dos caps bandolers!’

- Plaça Vella / Dissabte a les 18.30h, 19.30 h i 20.30 h Diumenge a les 12.30h, 19.00 h i 20.00 h

La Maula, el Bandoler i la Farsant

Una Fira com la d’Alcover és plena d’oportunitats per a la gent de bé i per a tota mena de genteta. Vigileu amb qui mercadegeu, no sigui el cas que caigueu en una bona martingala!

- Escales del Portal i plaça Lluís Companys / Dissabte a les 12.30h,19.30hi20.30h Diumenge a les 13.00 h, 18.30 h i 19.30 h

Espais familiars

Jocs Bandolers en familia

Un refugi d’aventures i proves per gaudir acompanyats, on hi trobareu jocs bandolers i atraccions artesanals.!

- A l’entorn de l’església Vella i la plaça Cosme Vidal / Durant tot el cap de setmana

Petits bandolers

Espai reservat on les famílies tindran un racó tranquil per canviar els seus infants o donar-los de menjar.

- Plaça del Portal / Durant tot el cap de setmana

Actuacions musicals

Bandoulers

Duet que ens oferirà un recorregut per històries i cançons de ball tradicional folk de la península Ibèrica amb David Campelo i Joan Codina.’

- Dissabte 12 a les 12.00 h / Plaça Nova

Aplec

Una proposta musical on diversos intèrprets de música tradicional improvitsaran mitjançant material sonor tradicional, tot fusionant el llegat de vells sonadors d’instruments tradicionals i música d’arrel de nova creació.

- Dissabte 12 a les 18.00h / Cercle d’Amics

Fenya Rai

Un grup irreverent, canalla i fresc, que en aquesta ocasió presentarà el seu darrer disc ‘Una ronda més.’ Un repertori on la formació passa el cançoner popular pel seu propi taller de planxa i pintura, amb l’objectiu de reintroduir algunes cançons del nostre patrimoni a la memòria col·lectiva actual.’

- Dissabte 12 a les 21.00h / Plaça Nova

Vora l'aigua

Amb “Estem fent un encanteri”, una proposta poc ortodoxa i convencional de música folk, el grup ens convida a ballar, reflexionar i riure amb les seves lletres satíriques i passant per estils ben diversos com el bluegrass, la sardana, la música celta o l’havanera.’

- Diumenge 13 a les 13.30h / Plaça Nova

Julivert

Ens oferirà una proposta on combinen un repertori d’arrel amb temes popularitzats i composicions pròpies. L’acordió diatònic i el cant a veus identifiquen aquest grup que encomana ganes de gresca i de ballar.’

- Diumenge 13 a les 19.30h -Plaça Nova

Espais d'Artesania i Arts

Mercat de productes de la terra i d'Artesania

- Dissabte i diumenge d’11.00 h a 20.30h / A l’entorn de la plaça del Portal, de l’església Vella, avinguda de Reus, avinguda Montblanc i passeig de l’Estació

Mostra d'Oficis Tradicionals

Amb l’exhibició d’oficis i arts tradicionals com la construcció de murs de pedra seca, elaboració de cistells amb fibres vegetals i l’art de la forja artesanal.

- Al voltant de la plaça de l’església Vella / Dissabte i diumenge d’11.00 h a 20.30h

Tavernes Bandoleres

Durant tot el cap de setmana, també podrem degustar les elaboracions culinàries de les tavernes bandoleres, aquells racons gastronòmics que ens permetran omplir la panxa i fer una parada per descansar.

- Les trobareu a la plaça Nova, la plaça Vella, l’església Vella i a la plaça Cosme Vidal. A la zona del Portal i de la plaça Lluís Companys hi trobareu les food trucks.