Interrompen la circulació de trens entre la Plana-Picamoixons i Salomó per pèrdua de comunicacions

Protecció Civil ha activat a les 13.30 hores la prealerta Ferrocat per pèrdua de comunicacions a Valls. Com a conseqüència, la circulació a la línia R13 entre la Plana-Picamoixons i Salomó ha quedat interrompuda. A les 14 hores, s'ha desactivat la prealerta i el servei ha recuperat la normalitat. Segons Protecció Civil, l'incident no ha afectat cap tren.

La incidència se suma a la incidència d'ahir entre Vilanova i Sitges que va provocar retards de més de 20 minuts a les línies R2, R12, R13, R15, R16 i R17.

El nou incident es produeix el quart dia del tall ferroviari per les obres al túnel de Roda de Berà que ha comportat que s'hagi establert un pla alternatiu de transport entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders.