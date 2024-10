Deneguen quatre parcs solars de 16 MW cadascun a Ascó i Flix i un de 25 MW a diversos pobles de l'Alt Camp

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La direcció general d'Energia ha denegat l'autorització administrativa prèvia i de construcció de cinc parcs solars. Són les centrals Ascó I, II, III i Ascó-Flix V, de les empreses Sandmad Sone 3 Encina i Blue Viking, que havien projectat als termes municipals d'Ascó i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les plantes havien de produir uns 16 MW d'energia cadascuna.

Totes quatre han rebut una declaració d'impacte ambiental desfavorable de la ponència d'energies renovables, així com informes en contra dels ajuntaments. Energia també denega l'autorització a la planta solar fotovoltaica Paradís Solar, una central de 25 MW als termes municipals de Renau, el Catllar, Nulles, Vallmoll, la Secuita i els Garidells, al Tarragonès i l'Alt Camp.

Com publica el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) aquest divendres, la central Paradís Solar projectada per l'empresa Energia Arrebol tampoc ha rebut l'autorització administrativa ni de construcció per la desfavorable declaració d'impacte ambiental. Contra aquestes resolucions es pot interposar recurs d'alçada davant la secretaria d'Acció Climàtica, en el termini d'un mes.