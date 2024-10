Jose Lozano reivindica la cuina dels bandolers a la Fira d’Alcover

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Alcover ja ho té tot a punt per viure la seva cita anual amb el bandolerisme amb la 22a edició de la Fira de Bandolers. Aquest certamen reivindica els lligams del municipi amb aquesta activitat desenvolupada, principalment, entre els segles XVI i XVII.

Entre el 4 i el 13 d’octubre, Alcover tornarà a traslladar-se a aquesta època amb diverses activitats lúdiques i de recreació. Tot i que la majoria dels plats forts arribaran el cap de setmana entre l’11 i el 13, a partir d’aquest divendres es podran gaudir de molts actes previs.

La cuina dels Bandolers, estrenat durant la darrera edició és un dels exemples. Aquest acte gastronòmic tindrà lloc dimarts 8 d’octubre a les 18.30 hores a l’Església Vella. La iniciativa va sorgir per encàrrec de l’Ajuntament al xef Jose Lozano, cuiner del restaurant K l’Ermità del municipi.

El jove xef va investigar, a partir de llibres dels segles XVI i XVII, com era la cuina d’aquella època, tot imaginat com podien fer els bandolers els seus àpats. Com ha resultat, Lozano va oferir un menú de tres plats que va esgotar la totalitat de les seves racions en la seva estrena.

Per aquesta nova edició, Lozano explica que ha preparat una carta que consta d’una «sopa d’all de tota la vida», un tàrtar de llonganissa que «adapta a la cuina moderna un producte de sempre» i un menjar blanc de postres per «reivindicar el fruit sec del Camp de Tarragona», com a cirereta del pastís, l’últim passi consistirà en un xarrup de moscatell acompanyat de fruita seca garapinyada.

Amb aquesta activitat, el xef detalla que vol «fer valdre la cuina catalana, tot fusionant-la amb tocs contemporanis», una filosofia que també persegueix al seu restaurant. Lozano relata com «actes com la Fira de Bandolers o la Festa Major d’Alcover ajuden a impulsar la restauració a una localitat com aquesta». Tot i que el xef reconeix que té «una clientela bastant fidel», afirma que l’aparador de la fira l’ha portat a fer que el coneguin gent de Reus, Tarragona i altres poblacions de la demarcació.

L’èxit de la primera edició d’aquest acte va obligar els organitzadors a limitar les places per a aquesta nova cita. Lozano assegura que «en poc temps ja s’han apuntat més de 80 persones», com a mostra de l’afluència que han aconseguit en dos anys.

Tant l’Ajuntament com el restaurant es van plantejar la possibilitat d’ampliar aquesta activitat amb la participació de més restaurants. No obstant això, Lozano lamenta que «Alcover no és un municipi amb massa restauració i és difícil establir col·laboracions», tot i això, afirma que ho intentaran per l’edició següent.

Amb tot, el xef conclou que aquesta és una gran iniciativa per «reivindicar el producte de quilòmetre zero i de temporada», ja que formaran part d’aquest àpat la mel d’Alcover o la fruita seca del Baix Camp, entre d’altres. Un fet amb el qual el xef vol demostrar que «no cal anar a mirar fora ni innovar massa per trobar una gastronomia de qualitat».