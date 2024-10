Les votacions dels Pressupostos Participatius de Valls comencen la setmana vinent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sisena edició dels Pressupostos Participatius de Valls encara aquest mes d’octubre la fase decisiva de votacions de les diferents propostes. Del 7 al 27 d’octubre, la ciutadania podrà escollir entre un total de 29 propostes, de les 143 presentades, que són les que han superat la validació corresponent i que, per tant, s’ajusten als requisits establerts i als criteris d’aquesta edició, enfocada específicament als àmbits social i de sostenibilitat.

Per aquesta edició, les votacions es canalitzaran a través del portal web DECIDIM, la plataforma de participació en línia que permet a les persones usuàries fer el seguiment i prendre part en les diferents fases del procés. Per accedir-hi cal registrar-se prèviament amb el nom i una adreça de correu electrònic.

També es podrà votar de manera presencial, als diferents punts de votació establerts, en horari de matí (de 10 a 13h) i/o tarda (de 17 a 19h). Els punts presencials de votació durant el mes d’octubre seran els següents:

Vestíbul de l’Ajuntament (OAC). Dies: 7, 8, 10, 21, 22, 23 i 24 d’octubre al matí

Plaça U d’octubre (davant IEV). Dies: 9, 19 i 26 al matí

Barri de la Xamora (pl. dels Pins). Dia: 11 al matí

Davant del Centre Esportiu El Fornàs. Dies: 10 i 11 a la tarda

Barri Les Comarques. Dies 12 (de 12-14 h) i 22 a la tarda

Institut Narcís Oller. Dia: 14 al matí

Institut Serra de Miramar. Dia: 15 al matí

Centre Cívic – Biblioteca Carles Cardó. Dia: 16 al matí

Institut Jaume Huguet. Dia: 17 al matí

Barri Sant Josep Obrer (pl. de la Sardana). Dia: 18 al matí

Zona del Vilar. Dia: 18 a la tarda

Plaça de la Creu. Dia: 25 al matí

Fira Castells (pl. de Sant Jordi). Dia: 26 a la tarda

Poden participar en la votació de les propostes totes les persones majors de 16 anys empadronades a Valls (com a mínim quatre mesos abans de l’inici de les votacions). La principal novetat -a part de la implantació de la plataforma de participació DECIDIM- és la periodicitat biennal del procés de Pressupostos Participatius, amb l’objectiu de garantir la planificació, la presentació de propostes, les votacions i l’execució dels projectes guanyadors en aquest període de 24 mesos.

Un grup motor, format per representants polítics i socials, ha estat el responsable de decidir, amb el suport dels equips tècnics de l’Ajuntament, les propostes que finalment passaran a votació. En alguns casos, les propostes s’han fusionat i d’altres s’han descartat perquè no responien als criteris socials i mediambientals que enguany es plantejaven. Tampoc s’han inclòs propostes que el cost de la inversió sobrepassava l’assignació de 250.000 euros, així com també han quedat fora aquelles actuacions que són competència d’altres administracions o que implicaven una despesa complementària.