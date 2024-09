Alcover acollirà un magatzem temporal de fems i gallinasses

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar el passat mes de març un pla especial urbanístic per a la implantació d’un magatzem temporal de gallinasses i fems al terme municipal d’Alcover. Aquest equipament se situarà a una finca ubicada a uns tres kilòmetres del nucli urbà del municipi en direcció Montblanc. Segons ha detallat l’alcalde d’Alcover, Robert Figueras, es tracta d’una antiga granja envoltada d’altres zones d’activitat agrícola.

L’objectiu d’aquest magatzem temporal és el de donar servei a les granges del voltant. Figueras assegura que «està ubicat a una zona on no generarà cap conflicte amb els veïns» per la seva distància amb els habitatges. A més, garanteix que «s’han seguit tots els tràmits necessaris per a un projecte d’aquest tipus».

Aquest equipament busca donar un servei funcional al sector ramader i avícola perquè puguin gestionar les seves dejeccions abans que aquests acabin convertits en adobs orgànics per l’agricultura. Aquesta feina és coordinada pel Centre de Gestió de Dejeccions Ramaderes, el qual inclou un total de 50 explotacions ramaderes.

El magatzem que s’ubicarà a Alcover, buscar ser una ubicació intermèdia que pugui ajudar a la gestió de les gallinasses des d’un punt de vista funcional, ja que els fems no es poden aplicar als cultius per llei durant determinats mesos de l’any.

D’aquesta manera, el magatzem temporal servirà de pont entre els grangers productors i els agricultors receptors durant aquests mesos.

El lloc escollit per aquesta obra és la parcel·la 149 del polígon 4 d’Alcover, propietat del promotor del projecte, Ángel Sànchez García. La finca ha estat escollida perquè compta a una bassa en desús que servia per a l’acumulació d’aigües i el posterior reg.

Aquesta estructura serà aprofitada per la creació del femer temporal, intentant minimitzar així l’impacte paisatgístic de l’obra. D’aquesta manera, els treballs consistiran en l’adaptació de la zona per l’entrada i sortida dels camions de transport així com la pala que carregui els fems.

Per al moment, el Departament de Territori ha posat aquest projecte a exposició pública a l’espera de la seva aprovació definitiva. A més de diferents informes de l’Agència Catalana de l’Aigua, el Departament de Cultura o l’Agència Catalana de Residus, entre d’altres, el text ha sigut enviat també als municipis confrontants perquè expressin el seu parer. Aquests ajuntaments són l’Albiol, la Selva del Camp, Vilallonga del Camp, el Rourell, la Masó, el Milà, Valls, la Riba i Mont-ral.