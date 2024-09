L’Alt Camp es fa un lloc al calendari de cites de la tardor amb el nou festival El Colomar 1809

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mas Bell és una masia històrica situada a El Milà, a pocs quilòmetres de la ciutat de Valls, que l’any 1809, durant la Guerra del Francès, va funcionar com a hospital militar. Aquest mas centenari té, a més, un campanar que havia fet les funcions de colomar.

Aquesta tardor, el mas serà també la seu d’un nou festival, El Colomar 1809, que es presenta com el primer festival de l’Alt Camp que combina diverses disciplines artístiques amb la voluntat de posicionar culturalment el territori.

El Colomar 1809 se celebrarà l’últim dissabte de setembre, el dia 28, començarà a les 17.30 h i s’allargarà fins a la mitjanit. El plantejament del festival és establir un diàleg entre les disciplines artístiques de manera que el públic s’hi pugui acostar seguint un circuit, trencant d’aquesta manera les barreres tradicionals.

En aquesta primera edició, els seus impulsors han apostat per combinar les actuacions d’artistes de l’escena nacional amb joves talents, i amb una mirada posada també en el territori. Així, el cartell musical està encapçalat per Joan Colomo, però també comptarà amb els vallencs Mur Mur, que presentaran el seu últim treball, Conspiranoic.

Amb ells, hi seran també Filipin Yes, una formació que fusiona estils com el pop electrònic i el funk, i Enguany, un projecte d’experimentació artística que fusiona les fronteres entre la música, la performance i les arts visuals. Completa el cartell Luke Walker, artista que presentarà el seu projecte escultòric Bultos: Matèria residual de processos artístics del passat, transformada en la pols compactada en el present.

«El Colomar 1809 és una proposta que reivindica el talent local i que vol fer poble. Un espai que volem que, any rere any, sigui un referent en la descoberta de talents que van més enllà de la música, però també un espai que acosti a la nostra gent artistes coneguts del país», assegura Albert Ibarra, un dels impulsors d’El Colomar 1809.

En aquesta experiència total, els impulsors han volgut incloure també un apartat gastronòmic. Per això, les actuacions es podran gaudir mentre es degusten els plats del restaurant vallenc Bàrbar i els vins i escumosos dels cellers Vinya Janine (Rodonyà), Gerida Vins (Blancafort) i Tanca Els Ulls (Nulles).

Les entrades per al festival ja estan disponibles a internet (https://entradas.codetickets.com/entradas/el-colomar-1809/59720/colomar-1809/online). Tenen un preu de 17 € anticipades i de 25 € a taquilles.