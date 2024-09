Desarticulat a Terol un grup criminal dedicat a robatoris amb força en cases de Cataluña

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil de Terol ha dut a terme l'operació Bisectriz en què tres persones han estat detingudes com a presumptes autores de diversos delictes de robatori amb força, i s'ha desarticulat un grup criminal que operava, entre d'altres, en tres províncies catalanes.

Així mateix, s'han fet tres registres domiciliaris Tarragona i Vallmoll (Alt Camp), on es van trobar més de 3.000 euros en efectiu, es van confiscar tres vehicles, que eren els usats per cometre els robatoris, diverses eines destinades a l'obertura de portes i finestres, diversos dispositius rastrejadors i inhibidors de freqüència, així com ordinadors portàtils i deu terminals mòbils usats.

També s'ha procedit al bloqueig de diferents comptes bancaris, explica l'institut armat en una nota de premsa.

Durant el desenvolupament de l'operació, iniciada el març de 2024, els agents de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Terol han aclarit 36 robatoris, encara que es continua amb les investigacions de més de 90 fets delictius que hagin pogut cometre a les províncies de Terol, Saragossa, Osca, Tarragona, Barcelona i Lleida.

Les persones implicades buscaven petites poblacions, que es trobaren en festes, per així aprofitar i, entre l'enrenou, accedir als habitatges que s'haguessin quedat buits.

Una vegada localitzada la vivenda, un dels detinguts s'encarregava d'establir vigilància mentre dos més, mitjançant escalada o trencant finestres, accedien a l'interior per sostreure joies i diners en efectiu.

Els tres detinguts, de nacionalitat romanesa i un alt nivell de vida, venien les joies en establiments de compravenda d'or, i van arribar a exportar-ne algunes al seu país d'origen per a la venda i la distribució.

Els diners en efectiu, obtinguts als habitatges, eren ingressats en comptes bancaris amb seu a l'estranger.