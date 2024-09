Aproven el projecte de rehabilitació de Ca Padró com a seu de l’Escola de Música Robert Gerhard

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Valls ha aprovat el projecte executiu de rehabilitació, reforma i ampliació de l’edifici de Ca Padró, un immoble històric situat al bell mig del carrer de la Cort i declarat Bé Cultural d’Interès Local que es transformarà de manera integral per acollir l’Escola Municipal de Música Robert Gerhard.

La Junta de Govern ha aprovat inicialment el projecte de reforma i rehabilitació dissenyat per Carles Gelis i Àlex Garcia de BAMMP Arquitectes Associats, estudi guanyador del Concurs d’Idees convocat per l’Ajuntament.

El projecte comportarà una inversió de 4,9 milions d’euros i compta amb 1,8 milions d’euros de finançament dels fons estructurals europeus Next Generation. El trasllat de l’Escola de Música a l’edifici rehabilitat convertirà l’immoble en una peça central de l’Anella Cultural i Social del Centre Històric de Valls que compta ja amb equipaments públics municipals de gran importància a tocar de Ca Padró com són la Biblioteca Carles Cardó, el Museu Casteller de Catalunya i l’Espai Jove.

El projecte suposarà la rehabilitació no només de l’edifici de Ca Padró al carrer de la Cort sinó que s’estendrà també a immobles veïns situats als carrers del Forn Nou i de la Peixateria. L’equipament tindrà accessos per aquests tres carrers, tot i que l’entrada principal serà per Forn Nou, per la zona que toca al carrer del Roser, a través d’una nova plaça connectada directament amb la plaça Pilar Prim de la Biblioteca Carles Cardó.

La futura Escola de Música comptarà amb un equipament amb gairebé 1.700 m2 de superfície, distribuïts en tres plantes. Així, a més de les sales, despatxos i espais per al personal docent i administratiu del centre situades principalment a la planta baixa, l’Escola de Música comptarà amb 17 aules de diferents dimensions, entre col·lectives, mitjanes i menors, aquestes últimes reservades per a la pràctica individual d’instruments.

Render de l'auditori situat a la planta 2.Ajuntament Valls

Les aules, tot i que distribuïdes per tot l’edifici, es concentraran majoritàriament a la primera planta que també comptarà amb una sala d’orgue. A la zona del futur equipament ampliat cap al carrer Peixateria, s’hi situa un edifici servidor amb aules de combos, percussió i un estudi de gravació. La segona planta acollirà a més una sala de cors i també una sala de música de grans dimensions de 268 m2 en format auditori que destacarà per la seva orientació al carrer Forn Nou, en un espai que serà lluminós i amb vistes a la trama urbana.

La futura seu de l’Escola de Música es dividirà en 3 zones diferenciades pels 2 patis interiors que es generaran a les parts centrals i que aportaran llum i ventilació als espais adjacents.

El projecte de rehabilitació contempla també les actuacions de rehabilitació i protecció patrimonial d’aquest edifici històric. Així, la futura Escola de Música mantindrà al màxim la volumetria original de Ca Padró, perforant els murs existents només on sigui indispensable per a la funcionalitat de l’equipament. A més de la recuperació de l’escala noble i dels arcs gòtics de la planta baixa, també s’ha previst la recuperació d’elements originals, per exemple a la façana del carrer de la Cort.