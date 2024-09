Joan Colomo, Mur Mur i Filipin Yes actuaran al festival El Colomar 1809

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 28 de setembre, de 17:30 h a 24 h, El Mas Bell es convertirà en l'escenari d’El Colomar 1809, un nou esdeveniment cultural que aglutinarà diferents disciplines artístiques en un emplaçament històric exclusiu i les maridarà amb gastronomia i vins del territori.

El nou festival de l'Alt Camp proposa un diàleg entre diverses formes d'expressió artística com la música, la pintura i l’escultura; seguint un circuit que permetrà als assistents apropar-s’hi de forma orgànica, mentre es submergeixen en una masia centenària en la que hi destaca el campanar que, antigament, era un colomar.

El seu impulsor, Albert Bonet, explica que «el nom del festival fa referència a la construcció per a la criança de coloms però també al fet que al 1809, El Mas Bell va ser hospital militar durant la Guerra del Francès. Per nosaltres, la ubicació és també una forma d’explicar el patrimoni històric de la terra on vivim: l’Alt Camp».

Artistes participants

En aquesta primera edició, l’organització ha apostat per convidar a artistes emergents i consolidats del territori, però també a referents nacionals de l’escena musical independent, com Joan Colomo.

També hi actuaran Mur Mur, un grup vallenc que presentarà el seu últim LP Conspiranoic, format per sis cançons noves i dos d’antigues que no havien sigut mai gravades. Filipin Yes, una formació que fusiona estils com el pop electrònic i el funk, també presentaran Blue Paradise.

«Teníem ganes d’oferir una proposta que a l’Alt Camp no existia i sobretot que combinés diferents disciplines artístiques. Volem que El Colomar 1809 es converteixi en una festival de referència per a tothom, però sobretot pels nostres», assegura Albert Ibarra, impulsor de El Colomar 1809.

El festival comptarà amb les intervencions artístiques d’Enguany i Luke Walker.

Un festival que posiciona l’Alt Camp

El Colomar 1809 és, pels promotors, una oportunitat per posar en valor l'Alt Camp, amb les seves masies històriques, vinyes i paisatges naturals; però també amb els seus artistes, restauradors i cellers, creant una sinergia entre patrimoni arquitectònic, art i producte de proximitat.

En aquest sentit, la proposta vol contribuir a diversificar els atractius d’una comarca que sovint passa desapercebuda o és eclipsada per manifestacions culturals més tradicionals com els castells o les calçotades i contribuir a posicionar l'Alt Camp al mapa, vinculant-lo a la cultura contemporània.

«El Colomar 1809 és una proposta que reivindica el talent local i que vol fer poble. Un espai que volem que, any rere any, sigui un referent en la descoberta de talents que van més enllà de la música, però també un espai que apropi artistes coneguts del país a la nostra gent», ha afegit Albert Ibarra.

A més, durant El Colomar 1809 es podran degustar els plats del restaurant Bàrbar i els vins i escumosos dels cellers Vinya Janine, Gerida Vins i Tanca Els Ulls.

Les entrades ja estan disponibles al següent ENLLAÇ i tenen un preu de 17 € anticipades i de 25 € a taquilles.