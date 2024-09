L'èxit de 'La Marina Sta Morena', de Figa Flawas: un mes al 'top 10' de les cançons més escoltades a Spotify a Barcelona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'èxit estival de Figa Flawas 'La Marina Sta Morena' té pocs precedents. Porta un mes instal·lat al 'top 10' de les cançons més escoltades a la plataforma a Barcelona i també és al lloc 23 a tot l'Estat; uns registres per una cançó en català més propis d'artistes globals com Rosalía i el seu 'Milionària', que va arribar al número 1 a Espanya durant algunes setmanes l'any 2019.

Per comparar-ho amb un altre èxit recent de la música urbana en català com 'Coti x Coti', de The Tyets, que acumula 25,4 milions de reproduccions a la plataforma, va estar 46 setmanes entre les 100 més escoltades a Barcelona però no va entrar mai al 'top 10'. Altres temes de Figa Flawas sumen milions de reproduccions, però cap amb l'impacte de 'La Marina Sta Morena'.

Tot i el boom de la música urbana en català dels darrers anys, encara és poc freqüent trobar cançons en aquest idioma a les llistes setmanals de les 100 cançons més escoltades a Spotify a Barcelona, i encara més als deu primers llocs. Això últim no havia passat, com a mínim, des d'octubre de l'any 2021, que és la data a partir del qual la plataforma ofereix l'històric d'èxits setmanals. Anteriorment ho havia aconseguit Rosalía amb el seu 'Milionària' (2019), que es va situar en el número 1 ja no a Barcelona sinó entre els usuaris de tot l'Estat. Figa Flawas ho ha tornat a aconseguir aquest estiu amb 'La Marina sta Morena'.

En canvi, altres artistes catalans, com Morad, Rigoberta Bandini o Bad Gyal, entre altres, sí que han ocupat aquestes primeres posicions setmanals a Barcelona i al conjunt de l'Estat, però sempre en castellà, segons indiquen els registres públics de Spotify des de la tardor del 2021.

De fet, d'ençà d'aquesta data la primera cançó en català que va entrar no al 'top 10' sinó al 'top 100' setmanal va ser el gran èxit de The Tyets 'Coti x Coti', a principis de març del 2023, que s'hi va mantenir 45 setmanes. Pel que fa al nou fenomen de la música urbana en català, el darrer senzill del duet de Valls Figa Flawas, ha tingut una irrupció més fulgurant que la cançó amb sons de cobla dels maresmencs. 'La Marina Sta Morena' es va penjar a les plataformes el 4 de juliol i la setmana següent ja s'havia colat en el top 100 de Spotify Barcelona, en la posició 61. Sis setmanes després arribava al 'top 10', on encara aguanta dia d'avui, en 5a posició.

Amb 10,2 milions de reproduccions entre tots els usuaris de la plataforma, l'èxit produït per Diselo Carti, Albert Dei i Santos Montana i editat pel segell Halley Records figura dins del 'top 10' de les més escoltades a Barcelona des del 9 d'agost i és la cinquena més reproduïda aquesta darrera setmana de setembre. Ampliant una mica el focus, també suma set setmanes entre les 100 cançons més escoltades a nivell de tot l'Estat, i en concret la darrera ha saltat fins a la 23 posició del rànquing.

Malgrat tenir una trajectòria relativament curta (2020), amb els seus 1,9 milions d'oients mensuals a la plataforma, a Figa Flawas no li són aliens els èxits. Guanyadors del concurs de joves talents Sona 9 l'any 2022, els vallencs també compten per milions les reproduccions d'altres cançons seves, com els gairebé 10 de 'Mussegu' (2023), i els prop de 7 milions de 'Que no s'acabi' (2022), i ambdues van figurar també al top 100 de Spotify a Barcelona. Però cap d'aquestes havia assolit la popularitat del fenomen 'La Marina Sta Morena'.

El precedent de 'Coti x Coti'

Un altre gran èxit recent de la música urbana en català, com és 'Coti x Coti' de The Tyets, té el comptador a 25,4 milions d'escoltes a data d'avui. Amb tot, la peça no va arribar a pujar més amunt de la 20a posició en el rànquing setmanal de les més reproduïdes a Barcelona a Spotify. Això sí, va estar en aquest llistat durant 45 setmanes consecutives en diverses posicions, tota una altra fita.

Actualment la plataforma no ofereix els registres d'escoltes setmanals més enllà de la tardor del 2021, però com s'ha dit, des d'aleshores no hi ha hagut cap cançó a banda de 'La Marina Sta Morena' que se situés al 'top 10' del llistat. Ni tan sols cap del celebrat nou àlbum d'Oques Grasses 'Fruit del deliri' (Halley Records, 2024), que això no obstant sí que n'ha col·locat diverses al 'top 100' durant diverses setmanes: 'Com el dia i la nit' (amb Julieta) i 'Sort de tu' van arribar al numero 35 i la segona va romandre 22 setmanes en aquest rànquing. De fet, l'àlbum com a tal va arribar a ser el setè més escoltat arreu de l'Estat-i segueix encara entre els 100 primers, i va ser en aquest sentit el millor debut d'un disc en català a Spotify.

'SexeSexy', de Mushkaa en col·laboració amb la seva germana Bad Gyal és un altre exemple recent de cançó en català que aconsegueix entrar a les llistes setmanals d'èxits de la plataforma. Hi va tenir un pas curt de sis setmanes, però en canvi hi va entrar amb força, directament a la 15a posició.

La darrera irrupció d'un tema en català en aquest llistat d'èxits es va produir encara no fa quinze dies amb 'Ja dormiré', la col·laboració entre els valencians La Fúmiga i, de nou, Figa Flawas, que ara mateix ocupa el lloc 90 del rànquing.