Cascades d'aigua cap al riu Francolí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les fortes precipitacions que estan caient durant el matí d'aquest dimarts han deixat grans acumulacions en alguns punts del territori. És el cas, per exemple, de la Riba, on les acumulacions superen els 30 mm.

Allí l'aigua ha format cascades pels carrers del poble i també entre les pedres que rodegen el municipi. Com es pot observar en un vídeo compartit a les xarxes socials per Pau Saumell Company, l'aigua salta per les pedres del voltant municipi i cau en direcció al riu Francolí.

La Riba (Alt Camp) es troba a la llera de la muntanya de la vall del Riu Francolí, i la seva esquerpa orografia ha provocat aquests espectaculars salts d'aigua amb l'arribada de les precipitacions en direcció al riu, que baixa avui amb força.

Et pot interessar: