Un membre de la Vella de Valls, sobre la nena ferida: «Ens arriben notícies positives però hem de ser molt prudents»

«Ens arriben notícies positives però hem de ser molt prudents i cautelosos i respectar els tempos que ens marquen els metges i la informació que la família ens trasllada». Així s’ha expressat sobre la nena que va resultar ferida divendres en fer llenya un castell a Sant Fèlix Joan Ibarra, membre de la junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.

Ibarra ha subratllat a Rac 1 que el casc va funcionar, perquè la cobertura del cap va ser completa i no es va moure, però tot i així es va produir un cop i ara cal mirar què és el que va passar amb els experts i veure si cal prendre noves mesures. En tot cas, ha defensat que fer castells és una activitat «extremadament segura».

La Mia va ser intervinguda divendres i la resposta va ser «en teoria positiva», ha explicat Ibarra, que ha donat les gràcies per totes les mostres d’escalf que està rebent del món casteller i també de fora. «Som els primers conscients que l’activitat que fem no està exempta de risc, però és extremadament segura», ha assegurat el casteller, que ha explicat que el seu fill anava d’enxaneta del 4 de 9 que va caure divendres, just passava per damunt de la nena ferida. «Soc el primer conscient que els nens estan fent una activitat que comporta alguna mena de risc, igual que quan juga a hoquei», ha insistit.

Ha reconegut que no han dormit gaire i que l’accident va ser un «xoc» per a la colla, però alhora ha reivindicat tota la feina feta per incrementar les mesures de seguretat, com les jornades de prevenció de lesions, les de formació de suport vital bàsic o el mateix casc. Ibarra ha constatat que en el món dels castells, visualment l’accident és molt més vistós. «Passa jugant a futbol o anant en bici i no és tan visible. No hi ha res a la vida que tingui risc zero», ha continuat.

