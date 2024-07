L’EMMA Summer Camp finalitza amb un concert de música a càrrec dels alumnes

Els i les alumnes del campus d’estiu EMMA Summer Camp d’Alcover, van oferir aquest passat dissabte, un concert de música de balls dels anys 70, 80 i 90 com a festival de cloenda. L’EMMA Summer Camp és un campus d’estiu dedicat al cant i a la interpretació que aquest any ha arribat a la tercera edició. Tots els continguts s’orienten a crear un espectacle musical on es fan tallers de repertori, tècnica vocal, veus, interpretació, guió, entre d’altres.

L’espectacle d’aquest any ha girat entorn a la música de ball de les dècades dels 70, 80 i 90 i el repertori s’ha enfocat en aquesta època i estils. El campus va començar el divendres 28 de juny i va durar tota la setmana de l’1 al 6 de juliol. La primera part del campus, del divendres 28 fins al dimecres 3 de juliol, es va realitzar a l’Escola Municipal de Música d’Alcover (EMMA) on es van fer els tallers de tècnica vocal, repertori, veus i assaig amb músics. La segona part, del dia 4 al 6, es va realitzar al Convent de les Arts amb els tallers d’interpretació, posada en escena i guió. El concert final va tindre lloc a la terrassa del Pub is Back amb l’espectacle dels alumnes del campus.