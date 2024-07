Ca la Paula reobre i reviu el poble de la Riba

En un petit poble com la Riba, tenir una botiga és més que una comoditat, és un punt de trobada i una necessitat bàsica pels seus habitants. Després de tancar les seves portes el desembre de l’any passat, l’única botiga del poble ha reobert amb una imatge renovada, gràcies a la ribetana Paula Álvarez.

Ca la Paula es va inaugurar el passat 26 de maig i «d’aquest primer mes estic molt contenta i he tingut una bona rebuda per part de la gent del poble», assegura la propietària de l’establiment, Paula Álvarez. «Les primeres setmanes van ser d’adaptació a la meva nova vida, però ara ja ho tinc tot encaminat i puc dir que m’he adaptat molt bé a la situació», apunta.

La idea de reobrir l’establiment no va sorgir del no-res: «Bàsicament, vaig agafar a la botiga per pressió del meu entorn. Molta gent em recomanava, m’aconsellava de com ho podia fer. També va ser una època que buscava feina, ja que havia acabat els estudis que estava cursant i, finalment, després d’estudiar-m’ho molt bé vaig decidir emprendre i obrir una petita botiga per oferir a la població un servei bàsic», comenta. «Com a ribetana, soc una noia que sempre he estat vinculada amb el poble i m’agrada fer coses perquè continuï creixent i vaig veure que això seria una molt bona oportunitat per continuar contribuint i posant el meu granet de sorra per fer de la Riba un lloc millor per la gent de la vila», apunta.

Tirar endavant aquesta idea no ha estat fàcil. «Han estat uns mesos de molta feina per poder tirar el projecte endavant, però estic molt satisfeta del resultat i contenta per la rebuda que ha tingut», assenyala.

Els habitants de la Riba han acollit amb entusiasme la iniciativa de la Paula. Els veïns, que fins ara havien de desplaçar-se a altres localitats per fer les compres bàsiques, han recuperat un servei essencial. «Abans havíem de desplaçar-nos a altres pobles per comprar el més bàsic, ara tenim tot el que necessitem a pocs passos de casa», afirma una clienta i veïna del poble. «El poble necessitava un establiment d’aquestes característiques i que ho hagi agafat una noia jove del poble encara és més motiu d’estar contents per la reobertura», afegeix.

Ca la Paula, ubicada al centre del poble, ofereix una àmplia gamma de productes i serveis per la gent del poble, des d’articles de primera necessitat, carnisseria i verdura, fins a servei a domicili. «Hi ha gent que ve a fer la compra de la setmana i els hi és difícil carregar amb les bosses cap a casa, per això, em va semblar bona idea oferir aquest servei per poder ajudar als veïns i veïnes de la Riba», explica la Paula sobre el servei a domicili.

La reobertura de la botiga de la Riba ha suposat una alenada d’aire fresc per al poble i la Paula no es conforma només amb reobrir l’establiment. Amb una visió de futur, té plans per expandir els serveis que ofereix: «Quan ho tingui tot més per la mà, ja faré més coses. He estudiat un curs de forneria, pastisseria i confiteria a l’escola d’Hostaleria i Turisme de Cambrils i m’agradaria començar a fer coses de pastisseria casolanes, però he de trobar una bona organització amb mi mateixa per poder tirar-ho endavant», assegura.

